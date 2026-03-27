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서대문구·충신교회, ‘행복한 밥상’ 운영 활성화 추진

입력:2026-03-27 15:42
수정:2026-03-27 15:45
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이성헌 서대문구청장(오른쪽)과 충신교회 관계자가 지난 26일 ‘행복한 밥상 2호점’ 운영 활성화를 위한 업무협약을 맺은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 서대문구 제공

서대문구는 노인 복지 증진과 급식 서비스를 위해 북가좌2동 충신교회(담임목사 강남우)와 ‘행복한 밥상 2호점’ 운영 활성화를 위한 업무협약을 맺었다고 27일 밝혔다.

행복한 밥상 2호점은 옛 북가좌2동주민센터(응암로1길 10)에 조성된 678.5㎡ 면적의 복지시설이다. 무료 급식과 여가 프로그램을 제공한다. 급식 공간과 다목적 주민 시설을 갖췄다.

충신교회는 협약에 따라 행복한 밥상 2호점에 초복, 중복, 부활절, 크리스마스 등 연 4회 약 500인분의 특식을 후원한다. 또 교회 내 휴게 공간과 주차장을 일부 제공한다. 자원봉사자를 지원하고 겨울철 집중 봉사도 시행한다.

이성헌 구청장은 “신뢰할 수 있는 지역 기관과의 협력을 통해 노인 복지를 활성화할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 민관 협력을 기반으로 한 다양한 복지 모델을 확대해 나가겠다”고 말했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

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