美 평론가 사로잡은 한강…‘작별하지 않는다’ 전미도서비평가협회상 수상

한강 작가가 2024년 12월 스웨덴 스톡홀름 노벨박물관에서 기자회견을 하고 있다. AP뉴시스

퓰리처상, 전미도서상과 함께 미국을 대표하는 권위 있

는

다

.

이 작품은

이듬해 한강 작가가 노벨문학상을 수상할 당시 스웨덴 한림원이 가장 비중 있게 논평한 작품이기도 하다.

나는 여전히 우리 안에 깜박이고 있는 빛을 믿고, 그 빛을 단단히 붙들고 앞으로 나아가고 싶다”고 밝혔다.