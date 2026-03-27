與, 부산 전재수·이재성 경선…대구는 후보 추가 공모

더불어민주당 정청래 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 달개비에서 회동하고 있다. 연합뉴스

“부산광역시장 선거에 공모한 후보자 2분 모두 경선 후보자로 선정했다”며 부산시당위원장 역임한 이재성 후보, 부산 유일 3선 국회의원 해수부 장관 역임한 전재수 후보를 소개했다.

이어 대구시장은 추가 공모 한다고 밝혔다. 김 위원장은