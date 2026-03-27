與, 부산 전재수·이재성 경선…대구는 후보 추가 공모
더불어민주당이 부산시장 후보로 나선 전재수 의원과 이재성 전 부산시당 위원장을 경선 후보로 확정했다. 대구시장 후보는 추가로 공모한다.
민주당 중앙당 공직선거후보자추천관리위원회는 27일 여의도 중앙당사에서 이같이 밝혔다. 부산의 경우 당초 단수 공천 가능성도 거론됐지만, 공관위는 후보 간 경쟁을 통한 검증이 필요하다고 판단했다.
김이수 공관위원장은 이날 “부산광역시장 선거에 공모한 후보자 2분 모두 경선 후보자로 선정했다”며 부산시당위원장 역임한 이재성 후보, 부산 유일 3선 국회의원 해수부 장관 역임한 전재수 후보를 소개했다.
이어 대구시장은 추가 공모 한다고 밝혔다. 김 위원장은 “공관위는 대구시장 후보자에 대한 추가 공모를 의결했다”며 “대구시의 미래를 열어 갈 후보자들의 결단을 당부드린다”고 말했다. 공모 기간은 이날부터 오는 31일까지이며, 접수된 후보자에 대한 면접은 다음 달 3일 실시될 예정이다. 김부겸 전 국무총리는 오는 30일 대구시장 출마를 선언할 것으로 전망된다.
조승래 사무총장은 “당내에 후보자들의 토론이 필요하다는 판단이 있었고 후보자들의 경선에 대한 요청도 있었다”며 “두 분이 부산의 어려운 미래에 대해 진단하고 정책과 비전을 갖고 경쟁하는 좋은 경선이 될 것이라고 보고 있다”고 설명했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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