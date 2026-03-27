공항테러 예고 글 올린 30대에 법원 “2928만원 국가 배상하라"
인천 공항 등 전국 5개 공항을 상대로 폭탄테러를 예고하는 글을 올려 징역 2년 6개월을 선고받은 30대가 국가에 수천만원 손해배상까지 하게 됐다.
27일 법조계에 따르면 제주지법 민사20단독 신동웅 부장판사는 최근 대한민국이 30대 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소속 1심 선고 공판에서 원고 일부 승소 판결을 했다.
신 부장판사는 피고 A씨가 원고인 대한민국에 손해배상금 약 2928만원과 지연손해금을 지급하라고 명령했다.
A씨는 2023년 8월 6일부터 이튿날까지 여섯 차례에 걸쳐 국내 한 온라인 커뮤니티 게시판에 제주·김해·대구·인천·김포국제공항 등 5개 공항에 대한 폭탄테러와 살인 예고를 담은 글을 올린 혐의를 받는다.
조사 결과 A씨는 컴퓨터 관련 전공자로, 경찰 추적을 피하기 위해 해외 IP로 우회 접속해 게시물을 남겼으며 범행 후에는 컴퓨터와 휴대전화를 초기화한 것으로 나타났다.
A씨는 당초 범행을 강력히 부인했지만 수사 기관에서 객관적 증거를 제시하자 “경찰이 잡을 수 있는지 시험하고 싶었다. 좀 더 많은 관심을 받아야 경찰이 추적을 시작할 것 같아 여러 협박 글을 작성했다”고 진술한 것으로 전해졌다.
A씨가 작성한 글 때문에 제주공항을 비롯한 5개 공항에서 장갑차까지 투입되며 대대적인 수색이 이뤄지는 등 막대한 공권력이 낭비됐고 법무부는 약 3230만원의 손해가 발생했다고 판단해 A씨를 상대로 손해배상을 청구했다.
앞선 형사 재판에서 A씨는 협박, 위계공무집행방해, 항공보안법위반죄 등 혐의로 재판에 넘겨졌고 대법원까지 거쳐 징역 2년 6개월을 선고를 확정 받았다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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