교회 분쟁에 대한 사회법의 판단 기준

김형민 법률사무소 민하 대표변호사

교회 분쟁 전문 로펌의 대표 변호사로 일하다 보니 관련 자문과 소송을 진행하는 경우가 많은데, 최근 중·소형 교회 분쟁과 관련한 각종 소송 문의가 눈에 띄게 늘었다.