[단독] “애플은 안전하다더니…” 앱스토어 뚫은 ‘보이스피싱’ 앱

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보이스피싱에 쓰인 '국민서비스포털'이 앱스토어에 올라와있던 모습. 취재가 시작된 후 해당 어플은 앱스토어에서 삭제됐다. 백재연 기자

해당 앱은 사건 번호를 조회하기 위해 로그인이 필요하다며 이름, 연락처, 주민등록번호 입력을 요구했다. 심지어 카메라 권한 승인을 요청하더니 “화면 정면을 응시한 뒤 고개를 옆으로 돌려달라”는 등 정교한 안면인식 인증 절차까지 요구했다.