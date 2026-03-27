현대차그룹·SK온 합작사명 ‘HSBMA’ 확정…배터리 연 30만대 북미 공급
현대차그룹과 SK온이 북미 배터리 생산 합작법인 사명을 ‘HSBMA’(Hyundai SK Battery Manufacturing America)로 확정했다.
27일 SK온은 소셜미디어 링크드인을 통해 SK온과 현대차그룹 북미 조인트벤처의 기존 임시 사명 ‘HSAGP’를 공식 명칭인 ‘HSBMA’로 변경했다고 밝혔다. HSBMA는 지난 2023년 4월 25일 양사가 합작법인 출범을 발표한 이후 현재 90% 이상 건설을 완료하고 올해 상업 가동을 개시할 계획이다.
HSBMA는 미국 조지아주 바토우 카운티에 연간 35기가와트시(GWh), 전기차 약 30만대분의 배터리 셀 생산 능력을 갖출 예정이다. 양사는 총 50억 달러(약 7조5000억원)를 공동 투자해 지분은 각 50%씩 보유하고 있다.
앞서 현대차그룹은 HSBMA에서 생산된 배터리 셀을 현대모비스가 배터리 팩으로 제작해 미국에서 생산하는 현대차, 기아, 제네시스 전기차 등에 전량 공급할 예정이라고 밝히기도 했다.
HSBMA는 공급망 관리 측면에서도 유리하다는 평가가 나온다. 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)와 기아 조지아 공장, 현대차 앨라배마 공장과 인접한 중심지에 위치해 있기 때문이다.
현재 SK온은 현대차 아이오닉5, 기아 EV6, EV9, 제네시스 GV60 등 주력 모델에 배터리를 공급하고 있다. 향후 HMGMA 생산 규모 확대에 따른 HSBMA의 공급 확대 가능성도 기대되는 상황이다.
SK온은 기존 운영 중인 조지아주 단독 공장 SK배터리아메리카(22GWh)와 함께 가동 예정인 HSBMA 공장(35GWh), 단독 공장으로 전환 예정인 블루오벌SK 테네시 단독 공장(45GWh)을 기반으로 북미 현지 생산 능력을 더욱 강화할 계획이다.
전기차뿐 아니라 북미 에너지저장장치(ESS) 시장을 겨냥한 사업 확장에도 나서고 있다. SK온은 현재 미국 고객사와 10GWh 이상 규모의 ESS 공급 계약을 논의 중이다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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