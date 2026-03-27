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부산은행, HJ중공업에 1억7600만달러 RG 지원

입력:2026-03-27 14:32
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작년 이어 후속 지원… 수주 경쟁력 강화
무보와 협력… 정책·민간금융 결합
조선기자재·고용 등 지역경제 효과 기대


BNK부산은행이 지역 조선업 지원을 위해 HJ중공업에 선수금환급보증(RG)을 추가로 발급했다.

부산은행은 27일 HJ중공업을 대상으로 1억7600만달러 규모의 RG를 발급했다고 밝혔다. 지난해 1억6400만달러 지원에 이은 후속 조치다.

선수금환급보증은 선박 건조 계약에서 조선사가 계약을 이행하지 못할 경우 금융기관이 선수금 반환을 보증하는 제도로, 수주 경쟁력 확보에 핵심적인 금융 수단으로 꼽힌다.

이번 지원은 한국무역보험공사와의 협력을 통해 이뤄졌다. 정책금융과 민간금융이 결합한 구조로, 중형 조선사에 대한 금융 지원 확대 사례로 평가된다.

부산은행은 이번 RG 발급을 통해 조선사의 수주 활동을 지원하고, 지역 조선기자재 산업과 고용에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 보고 있다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
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