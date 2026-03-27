미국, 日초고속활공탄에 5000억 넘게 지원… 의미는

국무부, 3억4000만 달러 지원키로

일본 요청 수용… 군사원조 일환

궤도 바꾸며 시속 6000㎞ 날아가

센가쿠 열도 분쟁 등 중국 염두

장거리화… 사실상 공격능력 확보

일본 방위장비청이 2024년 7월 영상으로 공개한 초고속 활공탄(HVGP) 시험 발사 장면.

초고속 활공탄 성능 향상을 위한 장비 및 용역 구매를 미국에 요청했다. 시험장(사격장)과 물

가스·전기 등 시험시설 지원부터 시험 계획 수립 및 데이터 제공, 양국에서의 조정 회의까지 광범위하게 포함됐다.

사거리 1000㎞ 넘는 개량형 개발… 중국 염두



홋카이도 가미후라노 기지, 미야자키현 에비노 기지 등으로 배치를 확대할 계획이다.

‘교전권 부인’ 헌법 9조 해석 확대 연장선

