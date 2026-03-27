한병도 “날 새서라도 9일 추경 처리해야”…나프타 위기에 현장 간담회

27일 더불어민주당 한병도 원내대표가 경기도 광주의 한 플라스틱 공장을 둘러보고 있다. 윤예솔 기자

27일 더불어민주당 한병도 원내대표가 경기도 광주의 한 플라스틱 공장에서 관계자의 설명을 듣는 모습. 윤예솔 기자

더불어민주당 한병도 원내대표가 27일 경기도 광주시 한 플라스틱 제품 제조기업에서 열린 중동상황 민생현안 긴급 대응 및 상생협력을 위한 현장간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당은 향후 가격 인상 과정에서의 불공정 행위 여부도 점검하겠다는 입장이다. 한 원내대표는 “과도한 원료 가격 인상이나 고의적인 물량 조절과 같은 불법 행위나 불합리한 관행이 없는지 진단하고, 제도와 정책에 허점이 있다면 보완하겠다”고 밝혔다.