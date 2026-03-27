‘컷오프’ 이범석 청주시장 “재심 청구”

“충북 전체를 민주당에 넘겨주는 자멸 행위”



국민의힘이 컷오프(공천 배제) 대상자로 발표한 이범석 청주시장이 당 결정에 불복, 재심을 청구하겠다고 27일 밝혔다.



이 시장은 이날 청주시청에서 기자회견을 열고 "이번 국민의힘 공천관리위원회 결정을 결코 받아들일 수 없다"며 "각종 여론조사에서 1위를 하는 등 시민의 가장 높은 지지를 받는 후보를 컷오프 하는 것은 충북 전체를 민주당에 넘겨주는 자멸 행위와 같다"고 반발했다.



그는 그러면서 "잘못된 결정을 재고해 줄 것을 강력히 요청한다"며 "재심 과정을 지켜보고 무소속 출마 등 대책을 강구할 것"이라고 전했다.



국민의힘 공관위는 청주시장 후보를 서승우 전 충북도 행정부지사, 손인석 전 충북도 정무특별보좌관, 이욱희 SK하이닉스 엔지니어 3자 경선을 통해 확정하겠다고 전날 발표했다. 오송 지하차도 참사와 관련해 중대시민재해 위반 혐의로 기소돼 재판받는 것이 영향을 미쳤을 것이라는 분석이다.



국민의힘이 김영환 충북지사에 이어 도내 핵심 현역 단체장을 잇달아 컷오프 하자 당원과 이들 지지자의 반발도 커지고 있다. 이 시장 지지자 20여명은 이날 시청 정문 앞에 모여 공관위의 컷오프 결정을 규탄한다는 내용의 현수막을 들고 항의 시위를 하기도 했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 167 응원 하기 충북 소식을 전합니다 국민의힘이 컷오프(공천 배제) 대상자로 발표한 이범석 청주시장이 당 결정에 불복, 재심을 청구하겠다고 27일 밝혔다.이 시장은 이날 청주시청에서 기자회견을 열고 "이번 국민의힘 공천관리위원회 결정을 결코 받아들일 수 없다"며 "각종 여론조사에서 1위를 하는 등 시민의 가장 높은 지지를 받는 후보를 컷오프 하는 것은 충북 전체를 민주당에 넘겨주는 자멸 행위와 같다"고 반발했다.그는 그러면서 "잘못된 결정을 재고해 줄 것을 강력히 요청한다"며 "재심 과정을 지켜보고 무소속 출마 등 대책을 강구할 것"이라고 전했다.국민의힘 공관위는 청주시장 후보를 서승우 전 충북도 행정부지사, 손인석 전 충북도 정무특별보좌관, 이욱희 SK하이닉스 엔지니어 3자 경선을 통해 확정하겠다고 전날 발표했다. 오송 지하차도 참사와 관련해 중대시민재해 위반 혐의로 기소돼 재판받는 것이 영향을 미쳤을 것이라는 분석이다.국민의힘이 김영환 충북지사에 이어 도내 핵심 현역 단체장을 잇달아 컷오프 하자 당원과 이들 지지자의 반발도 커지고 있다. 이 시장 지지자 20여명은 이날 시청 정문 앞에 모여 공관위의 컷오프 결정을 규탄한다는 내용의 현수막을 들고 항의 시위를 하기도 했다.청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지