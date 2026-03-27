오세훈 “국가에 헌신한 장병 예우는 당연한 책무”
오세훈 서울시장이 제11회 서해수호의 날을 맞아 부상 제대 군인의 집을 방문해 “국가를 위해 헌신한 장병에 대한 예우는 당연한 책무”라고 강조했다. 그러면서 “이들이 안정적으로 사회에 복귀하고 일상을 누릴 수 있도록 필요한 지원을 강화하겠다”고 약속했다.
오 시장은 27일 강동구 천호동 ‘위국헌신 청년주택’을 방문해 내부를 둘러본 뒤 입주자들과 간담회를 가졌다. 위국헌신 청년주택은 군 복무 중 부상을 입고 제대한 청년을 위한 공공임대주택이다. 시세 대비 저렴한 임대료로 제공된다.
오 시장은 부상 전역 청년의 생활을 지원하기 위해 2022년 개장한 ‘청년 부상 제대 군인 상담센터’의 활동상도 소개했다. 그는 “상담센터가 연간 800여건의 의료, 법률, 취·창업 상담, 국가보훈대상자 등록 지원 등 실질적인 도움을 주고 있다”고 설명했다.
오 시장은 이날 서울시청 서울갤러리에 조성된 ‘서해수호 55용사 추모 공간’을 방문해 장병들을 추모했다. ‘조국을 위한 희생과 헌신, 추모와 배려, 말보다 행동’이라고 직접 쓴 포스트잇 메시지도 남겼다.
서해수호의 날은 2002년 제2연평해전, 2010년 천안함 피격 사건, 2010년 연평도 포격전에서 희생된 장병을 기리기 위해 2016년 제정됐다. 매년 3월 넷째 금요일이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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