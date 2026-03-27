“이국종입니다” 믿었는데…AI 가짜영상에 노년층 속았다
최근 유튜브에서 이국종 국군대전병원장을 사칭한 인공지능(AI) 딥페이크 영상이 확산되면서 논란이 커지고 있다. 특히 영상의 진위를 가려내기 어려운 노년층이 이를 사실로 받아들이는 사례가 이어지고 있다.
지난 20일에 개설된 유튜브 채널 ‘이국종 교수의 조언’에는 이 병원장의 사진을 내걸고 그의 목소리를 AI로 흉내 낸 영상이 21일부터 하루 간격으로 꾸준히 올라오고 있다. 해당 채널은 27일 기준 4만명이 넘는 구독자와 100만이 넘는 누적 조회수를 기록했다.
채널에는 췌장암, 심장질환, 고지혈증 등 주요 질환 관련 내용을 다룬 영상이 하루 간격으로 올라오고 있다. 채널 소개란에는 “누구나 실천할 수 있는 건강 정보를 중심으로 여러분의 삶을 지키는 든든한 길잡이가 되겠다”며 “건강이 걱정된다면 지금 바로 구독하라”고 적혀있다.
문제는 영상에 담긴 정보 상당수가 의학적으로 검증되지 않았다는 점이다. ‘심장마비가 혼자 있을 때 오면, 이 10초를 모르면 죽습니다’라는 제목의 영상에서는 심장마비가 발생했을 때 기침을 세게 하거나 가슴 가운데에 있는 흉골을 강하게 압박하라는 등 옳지 않은 응급처치를 제시하고 있다. 심장마비가 의심될 경우 지체 없이 119에 신고하고 빠르게 의료기관으로 이송받는 것이 생존율을 높이는 핵심 대응이다.
문제는 AI 영상물 판독이 어려운 노년층 구독자 사이에서 이를 실제 이 병원장이 운영하는 채널로 오인하는 사례가 발생하고 있다는 점이다. 영상에는 ‘78세로 혼자 사는 협심증 환잔데 교수님 말씀 너무 감사하다’ ‘우연히 교수님의 유튜브를 보게 됐다. 앞으로 유익한 정보 기대하겠다’ ‘혼자 사는 노인들께 정말 중요한 말씀 해주셨다’ 등의 댓글이 달리기도 했다.
반면 온라인 커뮤니티와 댓글 창에서는 “AI로 목소리를 따라한 영상이다”라거나 “노년층이 속기 쉬운 형태”라는 지적이 이어지고 있다.
이런 상황에서 채널 운영자는 25일 “건강에 대한 지식을 여러분과 나눌 수 있어 매우 기쁘다. 감사드리며, 앞으로도 채널을 많이 응원해 달라”는 게시물을 올려 추가 홍보를 이어가기도 했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사