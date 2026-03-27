“이국종입니다” 믿었는데…AI 가짜영상에 노년층 속았다

이국종 국군대전병원장을 사칭한 가짜 유튜브 계정. 유튜브 캡처

영상에는 ‘78세로 혼자 사는 협심증 환잔데 교수님 말씀 너무 감사하다’ ‘우연히 교수님의 유튜브를 보게 됐다. 앞으로 유익한 정보 기대하겠다’ ‘혼자 사는 노인들께 정말 중요한 말씀 해주셨다’ 등의 댓글이 달리기도 했다.