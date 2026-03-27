석촌호수 벚꽃 현황은?… ‘개화 카운트다운’ SNS 중계
석촌호수 벚꽃 개화 현황이 SNS로 중계된다. 벚꽃을 보려는 방문객들이 헛걸음하지 없도록 올해 처음 기획됐다.
송파구는 ‘벚꽃 개화 카운트다운’ 서비스를 다음 달 10일까지 운영한다고 27일 밝혔다.
이 서비스는 매일 오후 2시 송파구 인스타그램과 유튜브로 석촌호수 벚꽃 상황을 전달하는 것이다. 주요 장소를 기준으로 한 사진과 쇼츠, 영상으로 개화 현황을 보여준다. 인파가 얼마나 붐비는지도 전달한다.
개화 수준은 5단계 지수로 공개된다. ‘겨우’(몇 송이만 피어난 정도) ‘럭리 벚키’(일부만 꽃망울을 터뜨린 수준) ‘얼리 버드’(만개 직전) ‘챌린지 인생 샷’(만개) ‘벚꽃비가 내려요’(낙화 시기) 단계로 구성된다.
다음 달 3~11일에는 ‘호수벚꽃축제’가 개최된다. 서강석 송파구청장은 “대한민국을 대표하는 벚꽃 명소인 석촌호수에 많이 오셔서 안전하고 쾌적하게 호수벚꽃축제를 만끽하시길 바란다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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