운영 11년 만에… 서울대공원 ‘치유의 숲’ 공립 지정
서울대공원 ‘치유의 숲’이 공립 산림치유시설로 공식 지정됐다.
치유의 숲은 경기도 과천시 막계동 일대 청계산의 자연환경을 활용한 산림치유 공간이다. 규모만 11만6816㎡에 달하며 2015년 문을 열었다.
치유의 숲은 행정구역상 경기도에 속해있지만 운영 주체는 서울시다. 이 때문에 공립 승인 고시와 인허가 절차에 어려움을 겪었다. 서울대공원은 관계기관과 협의해 10년 만에 인허가 절차를 끝냈다고 설명했다.
치유의 숲은 2015년부터 3477회의 산림휴양 프로그램을 운영했다. 누적 3만8499명이 참여했다. 지난해 하반기에 서비스 유료화로 약 1939만원의 새로운 세입을 마련했다. 올해 약 4000만원 이상의 예산 성과를 낼 것으로 예상된다.
박진순 서울대공원장은 27일 “치유의 숲이 공립으로 지정된 만큼 더욱 체계적인 프로그램을 통해 시민들에게 보답할 예정”이라며 “사회적 약자들도 자연 속에서 회복과 안정을 편리하게 경험할 수 있도록 공공성과 전문성도 강화하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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