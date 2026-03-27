경찰청, 소진공과 노쇼사기 피해 예방 업무협약 체결
최신 노쇼사기 수법 홍보
경찰청은 소상공인들의 노쇼 사기 피해 예방을 위해 소상공인시장진흥공단과 업무협약(MOU)을 27일 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 소상공인들을 대상으로 한 노쇼 사기 피해 관련 홍보를 지원하기 위해 마련됐다. 공공기관 등을 사칭해 자영업자에게 물품을 대신 구매할 것을 요구하는 노쇼 사기 등 신종 피싱 범죄가 기승을 부리는 데 따른 것이다. 최근 소방서를 사칭해 소방 점검 예정이니 공범인 특정 업체로부터 물품을 구매하라고 요구하라고 한 뒤 구매 대금을 편취하는 수법도 늘고 있다.
경찰청은 소상공인 경영안정 바우처 지원사업과 연계, 182만명의 소상공인을 대상으로 노쇼 사기의 주요 수법을 안내하는 메시지를 전송했다. 이후에도 새로 등장하는 범행 수법을 소상공인시장진흥공단과 함께 자영업자들에게 제공하고 있다.
신효섭 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장은 “앞으로 경찰청의 범죄 동향 데이터와 소상공인시장진흥공단의 기반을 결집해 피싱 범죄 위협에서 벗어나 안심하고 생업에 전념할 수 있는 토대를 마련할 것”이라고 말했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사