석유 최고가제 시행 첫날… 휘발유 1830원, 경유 1826원
제2차 석유 최고 가격제 시행 첫날인 27일 전국 주유소의 휘발유와 경유 가격이 일제히 상승했다.
한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 휘발유 평균 가격은 L당 1830.2원이다. 전날보다 10.8원 높다. 경유는 1826.3원으로 10.5원 비싸다. 서울의 경우 상승 폭이 더 크다. 휘발유는 1862.6원으로 전날보다 15원, 경유는 1850.9원으로 14.6원 올랐다.
이번 상승은 전날 자정을 기해 정유사의 석유 공급 가격에 상한을 두는 최고 가격제가 적용된 데 따른 것이다. 정부는 제1차 석유 최고 가격제를 지난 13일부터 2주간 시행한 뒤 상한선을 높여 27일부터 제2차 조치에 나섰다. 제2차 석유 최고 가격은 휘발유 1934원, 경유 1923원, 실내 등유 1530원이다. 제1차 대비 유종별로 210원씩 높아졌다.
최고 가격 상한선이 높아지면서 석유 가격이 더 상승할 가능성도 있다. 전국 평균 휘발유 가격 기준 100원 안팎의 상승 여력이 남아 있다. 에너지·석유시장감시단에 따르면 27일 오전 기준 휘발유 가격을 올린 주유소는 843곳, 경유는 821곳이다.
이란전이 장기화할 조짐을 보이면서 국제 유가는 상승 추세다. 26일(현지 시간) 브렌트유는 배럴당 108.1달러를 기록해 전일보다 5.8% 상승했다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 94.48달러로 4.2% 올랐다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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