기후부·삼성전자, 2030년까지 나무 26만 그루 심는다
정부와 삼성전자가 손을 잡고 2030년까지 나무 26만 그루를 심는 대규모 나무 식재 사업에 착수한다.
기후에너지환경부와 산림청, 삼성전자, 한국환경보전원은 27일 경기 용인시 경안천 일대에서 ‘탄소흡수원 확충을 위한 나무 심기 행사’를 진행했다.
이번 행사는 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위한 탄소흡수원 확충과 훼손된 생태계 복원을 위해 마련됐다.
김성환 기후부 장관과 김용관 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 경영전략총괄 사장, 박은식 산림청장, 신진수 한국환경보전원장 등 120여명이 참석했다.
앞으로 기후부는 삼성전자와 협력해 2030년까지 총 26만 그루의 나무를 심을 계획이다. 이는 삼성전자 임직원 1명당 2그루 이상의 나무를 심는 셈이라고 기후부는 설명했다.
나무 심기와 함께 경안천 수역인 용인시 처인구 운학동과 호동 일원 40만여㎡ 지역에서 수변 생태 복원 사업도 추진한다. 수목 식재, 습지 물길 정비, 생태계 교란 식물 제거 등 생태 기능 강화 및 회복에 초점을 맞출 예정이다.
김 장관은 “이번 나무 심기는 정부와 기업이 손잡고 탄소흡수원을 확충하는 상징적인 발걸음”이라며 “자연환경보전법 시행령 개정을 계기로 민간의 자연환경 복원 참여가 더욱 활발해질 것으로 기대한다”고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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