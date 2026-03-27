IOC, 2028 LA올림픽부터 성전환자 여성부 출전 금지
2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽부터 성전환자(트랜스젠더)의 여성 부문 경기 출전이 금지된다.
국제올림픽위원회(IOC)는 26일(현지시간) 올림픽을 비롯해 IOC가 주최하는 모든 대회에서 여성 종목의 참가 자격을 ‘생물학적 여성’으로 제한하는 새 정책을 도입했다고 밝혔다.
이에 따라 여성 종목에 출전하려는 선수는 한 차례의 SRY 유전자(Y염색체의 일부로 남성적 특성을 발달시키는 유전자) 검사를 받아야 한다. IOC는 해당 검사를 통해 참가자가 남성적 성 발달을 겪었는지 확인할 방침이다.
검사 결과 음성이면 여성 부문 참가 자격이 영구적으로 인정된다. 반면 양성이 나온 선수는 남자 부문이나 혼성팀의 남자 포지션, 또는 성별 구분 없는 오픈 부문에 출전할 수 있다.
이번 정책은 2028년 LA 올림픽부터 적용되며, 소급 적용되지는 않는다. 또 아마추어나 레저 스포츠 프로그램에는 적용되지 않는다.
커스티 코번트리 IOC 위원장은 “생물학적 남성이 여자 부문에 출전하는 건 공정하지 않다. 심지어 일부 종목에서는 선수의 안전 문제와도 직결된다”고 밝혔다. 그는 지난해 6월 IOC 사상 첫 여성 수장으로 취임한 이후 관련 정책 개편을 주도해 왔다.
앞서 LA 올림픽 개최국인 미국의 도널드 트럼프 대통령은 지난해 2월 ‘남성을 여성 스포츠에서 배제하라’는 행정 명령을 내린 바 있다. 이후 미국올림픽·패럴림픽위원회(USOPC)는 성전환 선수의 미국 대회 여성 경기 출전을 금지하는 조처를 발표했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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