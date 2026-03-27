시사 전체기사

IOC, 2028 LA올림픽부터 성전환자 여성부 출전 금지

입력:2026-03-27 10:56
공유하기
글자 크기 조정
커스티 코번트리 IOC 위원장이 지난달 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개회식에서 연설하고 있다. AP연합뉴스

2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽부터 성전환자(트랜스젠더)의 여성 부문 경기 출전이 금지된다.

국제올림픽위원회(IOC)는 26일(현지시간) 올림픽을 비롯해 IOC가 주최하는 모든 대회에서 여성 종목의 참가 자격을 ‘생물학적 여성’으로 제한하는 새 정책을 도입했다고 밝혔다.

이에 따라 여성 종목에 출전하려는 선수는 한 차례의 SRY 유전자(Y염색체의 일부로 남성적 특성을 발달시키는 유전자) 검사를 받아야 한다. IOC는 해당 검사를 통해 참가자가 남성적 성 발달을 겪었는지 확인할 방침이다.

검사 결과 음성이면 여성 부문 참가 자격이 영구적으로 인정된다. 반면 양성이 나온 선수는 남자 부문이나 혼성팀의 남자 포지션, 또는 성별 구분 없는 오픈 부문에 출전할 수 있다.

이번 정책은 2028년 LA 올림픽부터 적용되며, 소급 적용되지는 않는다. 또 아마추어나 레저 스포츠 프로그램에는 적용되지 않는다.

커스티 코번트리 IOC 위원장은 “생물학적 남성이 여자 부문에 출전하는 건 공정하지 않다. 심지어 일부 종목에서는 선수의 안전 문제와도 직결된다”고 밝혔다. 그는 지난해 6월 IOC 사상 첫 여성 수장으로 취임한 이후 관련 정책 개편을 주도해 왔다.

앞서 LA 올림픽 개최국인 미국의 도널드 트럼프 대통령은 지난해 2월 ‘남성을 여성 스포츠에서 배제하라’는 행정 명령을 내린 바 있다. 이후 미국올림픽·패럴림픽위원회(USOPC)는 성전환 선수의 미국 대회 여성 경기 출전을 금지하는 조처를 발표했다.

정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
오픈AI, 챗GPT ‘성인모드’ 출시 무기한 보류
중환자실에 있던 딸이 사직서를? 유치원 교사 사망 감사 착수
메모리사용량 6분의1…삼전닉스 충격준 ‘터보퀀트’ 뭐길래
전쟁 후 코스피 26조 매도한 외국인, 코스닥은 순매수?… 뭐 샀나 봤더니
가을야구·명가 재건·우승 열망… 벌써부터 달아오른 봄야구
한국은 ‘중독성 알고리즘·무한 스크롤’ 제한 검토
상반기 공공요금 묶고 소상공인은 최대 7000만원까지 지원
[단독] “의료사고로 식물인간 된 남편”… 피해구제 ‘좁은 문’마저 닫히나
국민일보 신문구독