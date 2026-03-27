참여연대 “다주택 의원, 부동산 상임위 이해충돌 조사해야”
시민단체 참여연대가 부동산 정책을 다루는 국회 상임위 소속 의원을 조사해 보유주택과의 업무관련성이 인정되는 경우 배제해야 한다고 주장했다.
참여연대는 27일 “국회 공직자윤리위원회는 해당 의원들이 보유한 주택과 업무 관련성을 조사해 업무 관련성이 인정되는 경우 해당 상임위에서 배제하는 조치가 필요하다”고 입장을 냈다.
전날 국회 공직자윤리위원회가 공개한 ‘2025년 말 기준 국회의원 재산 변동 사항’에 따르면, 부동산 정책을 다루는 국토교통위원회와 기획재정위원회 등 국회 상임위 소속 일부 국회의원들이 다주택을 보유한 것으로 드러났다.
노컷뉴스에 따르면 국토위 소속 여야 의원 29명 중 10명이 다주택자(본인·배우자 적용)인 것으로 나타났다. 재경위 의원 24명 중에서는 6명, 정무위 의원 24명 중에서는 2명이 다주택을 소유했다.
참여연대는 “부동산 관련 상임위 소속 의원들의 다주택 보유는 직무를 통해 자신의 자산 가치 상승에 영향을 미칠 수 있다”며 “나아가 부동산 시장에도 상당한 영향을 줄 수 있다”고 주장했다.
현행법상 국회의원을 포함한 공직자가 주식을 보유한 경우 업무 관련성 심사를 거쳐 관련성이 인정되면 해당 주식을 매각하거나 백지신탁하도록 되어 있다. 그러나 부동산과 관련해서는 관련 규제가 미흡한 실정이다.
참여연대는 “다주택 보유 자체를 일률적으로 문제 삼을 수는 없다”면서도 “최소한 상속이나 실거주 목적과 같은 불가피한 경우와 투기 목적의 보유를 구분하고, 업무 관련성을 따져 필요한 경우 업무에서 배제하는 조치는 필요하다”고 밝혔다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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