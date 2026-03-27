참여연대 “다주택 의원, 부동산 상임위 이해충돌 조사해야”

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국회 공직자윤리위원회가 공개한 ‘2025년 말 기준 국회의원 재산 변동 사항’에 따르면, 부동산 정책을 다루는 국토교통위원회와 기획재정위원회 등 국회 상임위 소속 일부 국회의원들이 다주택을 보유한 것으로 드러났다.

국토위 소속 여야 의원 29명 중 10명이 다주택자(본인·배우자 적용)인 것으로 나타났다. 재경위 의원 24명 중에서는 6명, 정무위 의원 24명 중에서는 2명이 다주택을 소유했다.

부동산 관련 상임위 소속 의원들의 다주택 보유는 직무를 통해 자신의 자산 가치 상승에 영향을 미칠 수 있다”며 “나아가 부동산 시장에도 상당한 영향을 줄 수 있다”고 주장했다.