‘위기서 반등’ 직방, 분양광고 매출 급증이 발판

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기업의 실제 현금 창출력을 뜻하는 EBITDA는 2024년 -150억원에서 지난해 -6억원으로, 분양광고 매출은 12억원에서 116억원으로 개선됐다. 매출원가율은 47%였던 게 34%로 절감됐다.

2021년 82억원, 2022년 371억원,

여기엔 무리한 사업 확장이 한몫했다. 2022년 삼성SDS 홈 IoT 부문을 인수하면서 1000억원이 넘는 돈을 들였지만 사업 부진과 인력 충원 등 비용이 추가돼 ‘돈 먹는 하마’가 됐다는 평가였다.

위기를 맞은 직방은 지난해 사업모델을 기존 중개 비즈니스에서 광고 중심의 비즈니스 모델로 개편했다고 밝혔다. 관련 자회사는 손실을 일괄 반영해 미래 손익 변동성을 선제 제거했다.

분양광고 사업이다. 2024년 12억원이던 분양광고 매출은 2025년