‘위기서 반등’ 직방, 분양광고 매출 급증이 발판
부동산IT 기업 직방이 적자를 대폭 개선했다고 발표했다. 한때 창립 이래 최대 적자를 기록하며 추락했지만 체질 개선으로 수익성 지표가 크게 반등했다는 설명이다.
직방은 2026년 정기 주주총회를 개최하고 지난해 사업 성과와 2026년 사업계획을 27일 발표했다. 기업의 실제 현금 창출력을 뜻하는 EBITDA는 2024년 -150억원에서 지난해 -6억원으로, 분양광고 매출은 12억원에서 116억원으로 개선됐다. 매출원가율은 47%였던 게 34%로 절감됐다.
직방은 최근 수년새 경영난을 겪었다. 영업손실액만 2021년 82억원, 2022년 371억원, 2024년 378억원을 연달아 기록했다. 이로 인해 2021년 1550억원에 달했던 현금성 자산이 2023년 기준 501억원으로 급감했다.
여기엔 무리한 사업 확장이 한몫했다. 2022년 삼성SDS 홈 IoT 부문을 인수하면서 1000억원이 넘는 돈을 들였지만 사업 부진과 인력 충원 등 비용이 추가돼 ‘돈 먹는 하마’가 됐다는 평가였다.
위기를 맞은 직방은 지난해 사업모델을 기존 중개 비즈니스에서 광고 중심의 비즈니스 모델로 개편했다고 밝혔다. 관련 자회사는 손실을 일괄 반영해 미래 손익 변동성을 선제 제거했다.
직방은 지난해 업무 프로세스 효율화 작업을 추진한 결과 매출원가율을 2024년 47%에서 34%로 13%p 이상 절감했다고 밝혔다. 이에 따라 매출총이익은 전년 대비 18% 증가했다. AI를 적극 도입해 운영비를 추가 절감하기도 했다.
가장 큰 성과를 낸 건 분양광고 사업이다. 2024년 12억원이던 분양광고 매출은 2025년 116억원으로 970% 급증했다. 직방은 미분양 물건의 잠재 수요자를 직방 가입자 데이터베이스 기반으로 타게팅한 알림형 광고 상품이 주효했다고 밝혔다.
2025년 미분양 광고 비중은 전체의 약 90%를 차지하며, 분양 광고 월 매출은 3억원에서 15억원으로 5배 성장했다. 직방은 2026년에도 이 기세를 이어 해당 부문을 전년 대비 76% 추가 성장시켜 4분기 기준 월 매출 73억원을 달성한다는 목표다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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