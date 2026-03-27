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울산 급식비 확 올렸다… 단가 두 배·예산 278억

입력:2026-03-27 10:33
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우수농산물 식품비 93억원 투입
초·중·고 12만명 지역농산물 공급
무상급식 포함 역대 최대 예산


울산시가 학교 급식 예산을 크게 늘리고 지역 농산물 공급 확대에 나선다.

울산시는 2026년도 우수농산물 학교급식 식품비 지원에 93억원을 투입한다고 27일 밝혔다. 이는 지난해 49억원보다 44억원 증가한 규모다.

여기에 무상급식비 185억원을 포함하면 올해 학교급식 총 지원 예산은 278억원으로 역대 최대 수준이다.

우수농산물 급식 지원 대상은 지역 초·중·고 248개교, 약 12만1000명으로, 지역에서 생산된 농산물이 공급된다.

특히 물가 상승을 반영해 1식당 지원 단가는 기존 219원에서 426원으로 두 배 가까이 인상됐다. 이를 통해 급식의 질과 식재료 안전성을 동시에 높인다는 계획이다.

시는 이번 사업이 학생 건강과 교육복지, 지역 농업을 동시에 고려한 정책이라고 설명했다. 지역 농산물 소비 확대를 통해 농가 소득 안정과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

무상급식 지원도 지속된다. 울산시는 초·중·고와 특수학교 학생 약 12만1000명을 대상으로 185억원을 지원하고 있다.

윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
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