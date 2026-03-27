창녕 옥천사지, 국비 1억5000만원 발굴조사 착수
전국 6곳 선정… 최대 지원금 확보
신돈 관련 사찰터… 역사 규명 기대
하반기 본격 조사… 유적 가치 확인
경남 창녕의 비지정 사찰 터인 ‘옥천사지’가 국가 지원 발굴 대상에 선정되면서 본격적인 유적 조사에 들어간다.
경남도는 창녕군 창녕읍 옥천리에 있는 ‘창녕 옥천사지’가 국가유산청의 ‘매장 유산 긴급 발굴 조사 지원사업’에 선정됐다고 27일 밝혔다.
이 사업은 수해나 도굴, 우연한 유물 발견 등으로 훼손 우려가 있는 비지정 유적을 대상으로 발굴 비용을 전액 국비로 지원한다. 올해 1차 공모에서는 전국 20개 유적이 신청해 6곳이 선정됐으며 옥천사지는 이 가운데 가장 많은 1억5000만원의 국비를 확보했다.
옥천사지는 창녕 관룡산 자락에 있는 사찰 터로, 고려 말 승려 신돈과 관련된 기록이 전해지는 곳이다. ‘고려사’에는 신돈이 이곳에서 생활했다는 내용이 남아 있어 고려 말 이전부터 사찰이 존재했던 것으로 추정된다.
그동안 지표조사를 통해 축대와 석탑, 석등 부재 등이 일부 확인됐지만, 정확한 규모와 성격은 밝혀지지 않았다.
도는 이번 발굴 조사를 통해 사찰 터의 구조와 역사적 가치가 더욱 구체적으로 규명될 것으로 기대하고 있다.
발굴 조사는 관련 절차를 거쳐 올해 하반기부터 본격적으로 진행될 예정이다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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