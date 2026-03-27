창녕 옥천사지, 국비 1억5000만원 발굴조사 착수

전국 6곳 선정… 최대 지원금 확보

신돈 관련 사찰터… 역사 규명 기대

하반기 본격 조사… 유적 가치 확인

창녕 옥천사지 석축 전경./경남도 제공

발굴 조사는 관련 절차를 거쳐 올해 하반기부터 본격적으로 진행될 예정이다.