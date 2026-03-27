시사 전체기사

이준호, 부산 WDC 홍보대사 발탁… 글로벌 홍보 나선다

입력:2026-03-27 10:23
공유하기
글자 크기 조정

글로벌 인지도 활용 도시브랜드 홍보
영상·SNS·캠페인 등 1년간 활동
포용·참여 디자인 메시지 확산 기대

이준호 2028 세계디자인수도(WDC) 부산 홍보대사. /부산시 제공

부산시가 2028 세계디자인수도(WDC) 부산 홍보 강화를 위해 배우 겸 가수 이준호를 홍보대사로 위촉한다.

부산시는 27일 오후 해운대 누리마루 APEC하우스에서 열리는 WDC 협정식에서 이준호를 공식 홍보대사로 위촉한다고 밝혔다.

이준호는 드라마와 영화, 음악 활동을 통해 국내외에서 인지도를 확보한 아티스트로, 글로벌 OTT 플랫폼을 통한 해외 확산 효과도 기대된다는 평가다. 또 국제구호단체 활동 등 사회공헌 경험을 바탕으로 ‘포용적 도시’라는 WDC 부산의 메시지를 전달할 적임자로 선정됐다고 시는 설명했다.

시는 향후 1년간 이준호와 함께 홍보영상, 포스터, 쇼트폼 콘텐츠 제작과 시민 참여 캠페인 등을 진행할 계획이다. SNS와 옥외 광고, 국제행사 연계 프로그램 등을 통해 도시브랜드 확산도 병행한다.

박형준 부산시장은 “글로벌 영향력과 긍정적 이미지를 갖춘 이준호 홍보대사의 합류로 부산의 도시브랜드가 국내외에 더욱 확산될 것으로 기대한다”며 “시민과 함께하는 디자인 도시의 가치를 널리 알리는 데 큰 역할을 해주길 바란다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
898
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한강 ‘작별하지 않는다’ 전미도서비평가협회상 수상
“AI가 계층 간 격차 좌우… 지금이 ‘한국형 AI 모델’ 만들 전환점”
“텀블러 세척기요? 아이디어부터 시제품 제작 영업까지 뛰었죠”
시범경기 맹타였는데… 침묵한 이정후
휘발유·경유 최고가 210원씩 올린다
상반기 공공요금 묶고 소상공인은 최대 7000만원까지 지원
[단독] “의료사고로 식물인간 된 남편”… 피해구제 ‘좁은 문’마저 닫히나
[단독] 범죄수익환수과 만드는 법무부, ‘유죄판결 전 몰수’ 나선다
국민일보 신문구독