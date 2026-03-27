이준호, 부산 WDC 홍보대사 발탁… 글로벌 홍보 나선다
글로벌 인지도 활용 도시브랜드 홍보
영상·SNS·캠페인 등 1년간 활동
포용·참여 디자인 메시지 확산 기대
부산시가 2028 세계디자인수도(WDC) 부산 홍보 강화를 위해 배우 겸 가수 이준호를 홍보대사로 위촉한다.
부산시는 27일 오후 해운대 누리마루 APEC하우스에서 열리는 WDC 협정식에서 이준호를 공식 홍보대사로 위촉한다고 밝혔다.
이준호는 드라마와 영화, 음악 활동을 통해 국내외에서 인지도를 확보한 아티스트로, 글로벌 OTT 플랫폼을 통한 해외 확산 효과도 기대된다는 평가다. 또 국제구호단체 활동 등 사회공헌 경험을 바탕으로 ‘포용적 도시’라는 WDC 부산의 메시지를 전달할 적임자로 선정됐다고 시는 설명했다.
시는 향후 1년간 이준호와 함께 홍보영상, 포스터, 쇼트폼 콘텐츠 제작과 시민 참여 캠페인 등을 진행할 계획이다. SNS와 옥외 광고, 국제행사 연계 프로그램 등을 통해 도시브랜드 확산도 병행한다.
박형준 부산시장은 “글로벌 영향력과 긍정적 이미지를 갖춘 이준호 홍보대사의 합류로 부산의 도시브랜드가 국내외에 더욱 확산될 것으로 기대한다”며 “시민과 함께하는 디자인 도시의 가치를 널리 알리는 데 큰 역할을 해주길 바란다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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