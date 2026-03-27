이준호, 부산 WDC 홍보대사 발탁… 글로벌 홍보 나선다

글로벌 인지도 활용 도시브랜드 홍보

영상·SNS·캠페인 등 1년간 활동

포용·참여 디자인 메시지 확산 기대

이준호 2028 세계디자인수도(WDC) 부산 홍보대사. /부산시 제공

이준호는 드라마와 영화, 음악 활동을 통해 국내외에서 인지도를 확보한 아티스트로, 글로벌 OTT 플랫폼을 통한 해외 확산 효과도 기대된다는 평가다. 또 국제구호단체 활동 등 사회공헌 경험을 바탕으로 ‘포용적 도시’라는 WDC 부산의 메시지를 전달할 적임자로 선정됐다고 시는 설명했다.