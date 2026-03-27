시사 전체기사

경찰, ‘비서관 성추행 의혹’ 장경태 의원 검찰 송치

입력:2026-03-27 10:22
공유하기
글자 크기 조정
장경태 무소속 의원이 지난 20일 서울 여의도 국회에서 열린 3월 임시국회 2차 본회의에서 검찰 개혁 법안인 공소청법(대안)에 대한 무제한 토론(필리버스터) 종결을 위한 투표를 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

경찰이 장경태 무소속 의원(전 더불어민주당)을 준강제추행 혐의 등으로 검찰에 송치했다.

서울경찰청 여성청소년수사계는 27일 장 의원을 준강제추행 및 성폭력특례법(비밀준수) 위반 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다.

장 의원은 지난해 10월 서울 여의도의 한 식당에서 저녁 자리를 함께하던 여성 A씨를 성추행한 혐의를 받는다. 이후 그는 혐의를 강하게 부인하는 과정에서 피해자를 특정하는 방식으로 언급해 2차 가해한 혐의가 추가됐다.

지난 19일 장 의원 신청으로 열린 서울경찰청 수사심의위원회는 장 의원의 준강제추행 혐의에 대해선 ‘송치’ 의견을, 성폭력특례법(비밀준수) 혐의에 대해선 ‘보완수사 후 송치’ 의견을 냈다. 수사심의위는 사건 관계인이 경찰 수사 결과에 이의를 제기하면 수사 완결성과 공정성 여부 등을 검토·심의하는 기구다. 장 의원은 수사심의위 결과가 나온 뒤 민주당을 탈당했다.

경찰은 당시 장 의원과 술자리에 동석했던 전 선임비서관 B씨에 대해서도 준강간미수 혐의로 검찰 송치했다. B씨는 술에 취한 상태인 피해자인 A씨에게 성폭행을 시도한 혐의를 받는다.

장은현 기자 eh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“트럼프, 지상군 투입 가능성 높아…협상 15개안 수용 어려울 듯”
오픈AI, 챗GPT ‘성인모드’ 출시 무기한 보류
이란 “군사 개입 국가엔 부메랑 보복” 경고
전쟁 후 코스피 26조 매도한 외국인, 코스닥은 순매수?… 뭐 샀나 봤더니
올해 주가 5배↑ 새로운 황제주 ‘삼천당제약’… 홀로 고공행진
“호르무즈, 전쟁 전으로 못 돌아가”… 이란대사 ‘통항으로 공습 억지’ 시사
대전 참사에 500만원·국화·편지… ‘어느 날’ 또 나타나 익명의 온정
석화업계 셧다운 공포 확산… 나프타 오늘부터 수출 통제
국민일보 신문구독