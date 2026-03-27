오픈AI, 챗GPT ‘성인모드’ 출시 무기한 보류
오픈AI가 챗GPT 성인 모드 개발을 무기한 연기했다. 직원과 투자자들의 우려를 반영한 조치이며 올해 예정된 기업공개(IPO)를 앞두고 비핵심 프로젝트를 정리하려는 흐름과도 맞닿아 있다.
파이낸셜타임스(FT)는 26일(현지시간) 복수 소식통을 인용해 오픈AI가 성적인 내용을 담은 인공지능(AI) 콘텐츠가 사회에 미칠 영향에 대한 직원·투자자 우려를 받아들여 성인 모드 출시를 보류했다고 보도했다. 오픈AI는 당초 올해 1분기로 예고했던 출시일을 미루고 향후 출시 일정도 정하지 않았다.
앞서 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 지난해부터 챗GPT에 성인 이용자를 대상으로 한 성인용 콘텐츠를 허용하겠다는 방침을 밝혀왔다. 그는 내부 반발에도 “성인은 성인답게 대해야 한다” “우리는 도덕 경찰이 아니다”라고 반박하는 등 서비스 도입 의지를 분명히 해왔다.
하지만 오픈AI가 구성한 자문위원회 전문가들과 직원 반발이 이어지고 투자자들도 난색을 보이자 방향을 선회한 것으로 보인다. 오픈AI 투자자들은 사업 측면에서의 이점보다 윤리적 위험성이 상대적으로 크다는 점을 우려한 것으로 전해졌다.
서비스 준비 과정에서 AI 훈련과 미성년자 차단 등에 어려움을 겪은 것 역시 무기한 연기의 배경으로 지목됐다. 성인 모드 구현을 위해 AI를 학습시키는 과정에서 반인륜적이고 불법적인 데이터를 걸러내도록 하는 것이 쉽지 않았다는 것이다. 아울러 오픈AI가 도입한 연령 예측 시스템 오류율이 10%를 웃돌면서 청소년이 성인 모드에 접근할 수 있다는 우려도 제기됐다.
올해 예정된 IPO를 앞두고 부차적인 프로젝트를 정리하려는 기조와도 맞물린다. 최근 오픈AI는 매출 확대와 데이터센터 구축, 기업 고객 대상 사업에 역량을 집중하고 있다. 지난 24일에는 AI 동영상 생성 앱 ‘소라’ 서비스 종료를 발표한 바 있다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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