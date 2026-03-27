“어떤 후보보다 일 잘하고, 청렴”…권노갑·박광태 등 김영록 캠프 속속 참여
권노갑 이사장, 김영록 예비후보 공동후원회장 수락
박광태 전 시장, 선대위 상임고문 겸직 확정
김영록 예비후보, 통합 특별시 도약 다짐
‘김대중 대통령의 영원한 비서실장’으로 불리는 권노갑 김대중재단 이사장과 박광태 전 광주광역시장, 노진영 전 광주대 총장, 김병원 전 농협중앙회장 등 지역 원로들이 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보의 후원회 공동회장직을 수락하며 적극적인 지지 의사를 밝혔다.
김 예비후보 측 ‘탄탄캠프’는 27일 “권 이사장과 함께 박 전 시장, 노 전 총장, 김 전 회장 등이 윤풍식 현 후원회장과 함께 김 예비후보의 후원회 공동회장을 맡았다”고 전했다.
박 전 시장은 선대위 상임고문도 겸하게 됐다. 박 전 시장은 최근 원로 공직자 30여명과 함께 김 예비후보의 선거 캠프를 찾아 지지를 선언한 바 있다.
박 전 시장 등은 “40년 만에 통합된 전남과 광주를 갈등과 혼란 없이 이끌 수 있는 유일한 후보가 바로 김 예비후보”라며 “공직자로 시작해 국회의원, 장관, 전남도지사에 이르기까지 다양한 경험을 했으며, 일 잘하고 성과가 입증된 후보”라고 평가했다. 또한 뛰어난 소통 능력과 청렴결백한 삶을 살아온 인물임을 강조했다.
김 예비후보 측은 이들의 합류가 광주·전남의 통합과 균형발전에 대한 폭넓은 공감대가 이뤄졌기 때문이라고 설명했다. 권 이사장은 이달 초 ‘권노갑 백인평전’ 출판기념회를 여는 등 활발한 활동을 이어가고 있으며, 박 전 시장과 노 전 총장은 광주 지역에 대한 깊은 이해를, 김 전 회장은 중앙과 지역 경제계를 아우르는 경험을 갖췄다는 점이 강조됐다.
김 예비후보는 “지역에서 존경받는 어른들이 캠프에 합류해 주셔서 너무도 고마운 마음이며, 더 잘해 반드시 초대 시장이 되어야겠다는 각오를 다진다”며 “공동후원회장님들의 경륜과 고견을 바탕으로 전남광주의 힘을 하나로 모아 통합 특별시의 새로운 도약의 길을 열어가겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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