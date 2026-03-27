오세훈 “국힘, 중도 확장해야… 빨간 점퍼 입고 싶다”
오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 선거 운동 기간에 국민의힘의 상징색인 붉은색 점퍼를 입고 싶다며 “중앙당 선거대책위원회가 전국 선거를 중도 지향적으로 이끌어줘야 한다”고 밝혔다. 국힘이 ‘우클릭’을 포기하고 중도 노선으로 전환하지 않는다면 선거 승리를 위해 후보 개인이 정당 색채를 지우고 선거를 치를 수밖에 없다는 것이다.
오 시장은 27일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “중당앙 선대위 차원에서 중도 전환이 안 된다면 서울 차원에서라도 중도 확장 선대위를 꾸려야 한다”며 이같이 말했다.
이어 “제일 좋은 건 당 자체가 중도 확장성을 띠는 것”이라며 “당 지지층을 확보해 놓은 상태에서 중도로 외연을 넓혀야 비로소 승리할 수 있는 발판이 마련된다”고 덧붙였다.
오 시장은 국힘이 노선 전환을 할 시간이 남아 있다고 강조했다. 그는 “(현재 당의 지지율이 낮아) 전국적인 선거를 어떻게 치르겠나 하는 걱정이 앞선다”면서도 “아직 한 달 정도는 당이 바뀔 수 있는 여유가 있다”고 말했다. 그러면서 “마지막 순간까지 당의 변화를 촉구하는 게 도리라고 생각한다”고 덧붙였다.
오 시장은 자신이 국힘 서울시장 후보 등록 과정에서 요구했던 ‘혁신 선대위’에 대해선 “이름을 정확히 하면 분명해진다. 중도 확장 선대위”라고 설명했다. 선대위를 이끌 인물로 누구를 염두에 두고 있냐고 묻는 말에 대해선 “특정인을 거명하면 오해가 생긴다”며 “누가 됐든 (중도) 상징성을 수도권에서 가질 수 있는 분이면 좋겠다”고 말했다.
오 시장은 장동혁 국힘 대표가 서울에 지원 유세를 온다면 어떻게 할 것이냐는 물음에는 “저도 그분 모시고 싶다”고 답했다. 다만 “오실 때 (중도로 전환해) 변신한 모습으로 와주시면 감사하겠다. 그걸 지금 계속 촉구하고 있는 것”이라고 당부했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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