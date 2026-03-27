HJ중공업이 건설부문 대표이사 교체를 통해 경영 체제 정비에 나섰다.
HJ중공업은 27일 서울 남영빌딩 사옥에서 정기 주주총회를 열고 송경한(사진) 사장을 신임 건설부문 대표이사로 선임했다고 밝혔다.
송 대표는 경희대 영문학과를 졸업한 뒤 1995년 동부건설에 입사해 인사, 외주·구매 등 경영 전반을 두루 담당해 왔다. 2024년 동부엔지니어링 대표이사를 지내며 조직 관리와 수익성 개선 경험을 쌓았다.
이번 인사는 최근 건설부문 실적 회복을 바탕으로 수익성 중심 경영을 강화하기 위한 조치로 풀이된다. HJ중공업 건설부문은 지난해 매출 1조 원대를 유지하며 영업이익 113억원을 기록했다. 수주잔고도 인프라와 정비사업을 중심으로 약 8조 원 규모를 확보하고 있다.
HJ중공업 전체 기준으로는 지난해 매출 1조9997억원, 영업이익 670억원, 당기순이익 514억원을 기록했다.
회사는 올해 수주 4조1500억원, 매출 2조6500억원을 목표로 제시했다. 건설부문은 안전 기반의 수익 경영을, 조선부문은 내실 중심 경영을 각각 추진할 계획이다.
이날 주주총회에서는 재무제표 승인과 이사 선임, 정관 변경 등 주요 안건도 원안대로 의결됐다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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HJ중공업, 건설부문 대표에 송경한 선임
동부엔지니어링 출신 경영 전문가
건설부문 영업이익 113억원 회복
수주잔고 8조원… 안정적 물량 확보
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