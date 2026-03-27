[속보] 월스트리트저널 “미국 지상군 1만명 추가 파병 고려”
미국 국방부가 중동에 최대 1만명의 추가 지상군을 파병하는 방안을 검토하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 27일 현지 소식통을 인용해 보도했다.
도널드 트럼프 대통령이 이란과의 평화 협상을 검토하는 상황에서 더 많은 군사적 선택지를 제공하기 위한 포석인 것으로 전해졌다.
미 국방부가 검토 중인 이 병력에는 보병과 기갑 부대가 포함될 가능성이 크다고 한다.
미국은 이미 이란에 82공수여단 소속 병력 5000명을 파견한 상태다.
이들이 중동 내 어느 지역에 배치될지는 아직 불분명하다. 핵심 석유 수출 거점인 하르그섬을 타격할 수 있는 거리 내에 배치될 가능성이 높다고 WSJ는 예상했다.
이란과의 협상이 결렬될 경우 미국은 이란의 핵심 에너지 인프라를 직접 타격하는 군사 행동에 나설 가능성이 큰 것으로 관측되고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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