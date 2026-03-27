김정태 영등포구청장 예비후보, 국민주권후보로 우뚝
국민주권전국회의, 국민주권후보 인증서 수여…“구민이 주인인 ‘탁트인 영등포’ 실현하겠다”
오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거 영등포구청장에 출마한 더불어민주당 김정태 예비후보가 이재명 정부의 국민주권정신을 지방정부 차원에서 실현할 국민주권후보로 인증받았다.
국민주권전국회의 이동진 상임대표(전 도봉구청장)는 26일 영등포구청장 예비후보 김정태 선거사무소에서 김정태 예비후보에게 국민주권후보 인증서를 수여했다.
국민주권전국회의는 국민이 진정한 나라의 주인으로 살아갈 수 있는 새로운 대한민국 시대를 개막하기 위해 지난해 3월 15일 창립된 시민단체다. 이 단체는 2024년 12월 3일 윤석열의 불법 계엄으로 헌법정신과 가치가 처참하게 짓밟혔지만, 국민들이 일어서 내란 우두머리를 파면시킨 것을 계기로 출범했다.
이날 인증서를 직접 갖고 김정태 예비후보 사무실을 찾아온 이동진 상임대표는 “이재명 정부는 국민주권 정부다. 지방선거에 출마하는 단체장 후보들 중에서 국민주권의 회복을 위해 노력하신 분들께 국민주권후보 인증서를 전달하게 됐다”고 말했다.
김정태 예비후보는 지난 25일 출마기자회견에서 “‘국민이 주인인 진짜 대한민국’ 이재명 정부의 ‘국민주권정부’에서 지방정부 역시 주민이 행정의 주인이 되어야 한다”며 “영등포구부터 주민이 주인인 지방정부, 탁트인 영등포를 실현하겠다”고 밝혔다.
김재중 기자 jjkim@kmib.co.kr
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