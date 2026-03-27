‘마약왕’ 박왕열, 필로폰 양성 반응···체포 전 투약 혐의 인정
‘마약왕’ 박왕열이 필리핀에서 체포되기 전 필로폰을 투약한 것으로 드러났다.
경기북부경찰청 광역범죄수사대는 박씨에 대한 소변 간이시약 검사 결과 필로폰 양성 반응이 나왔고, 조사 과정에서 박씨가 필로폰 투약 혐의를 인정했다고 27일 밝혔다.
경찰은 국립과학수사연구원에 정밀감정을 의뢰했다.
박씨는 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 현지 교도소에 복역하면서도 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의로 지난 25일 인도됐다.
현재까지 경찰이 파악한 박씨의 공범은 판매책 29명, 공급책 10명, 밀반입책 2명, 자금관리책 1명 등이다.
단순 매수자 194명을 포함해 경찰의 전체 검거 인원은 236명이며, 이 가운데 42명은 구속 상태다.
이들은 소화전이나 우편함 등에 마약을 숨겨둔 뒤 구매자에게 위치 정보를 보내는 이른바 ‘던지기’ 수법으로 마약을 유통한 것으로 조사됐다.
현재까지 파악된 유통 마약 규모는 필로폰 약 4.9㎏, 엑스터시 4500여정, 케타민 2㎏, LSD 19정, 대마 3.99g 등으로 시가는 약 30억원 상당이라고 한다.
경찰은 전날 박씨에 대한 구속영장을 신청했다.
법원은 이날 박씨의 영장실질심사를 진행하고 구속여부를 결정할 예정이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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