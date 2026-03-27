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중동전쟁에 자동차업계도 ‘원자재 불안’ 파악 나서

입력:2026-03-27 09:47
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사진=연합뉴스

중동 전쟁이 한달째 이어지면서 자동차 업계도 원자재 공급이 제한될 경우를 대비해 현황 파악에 나섰다. 유사시 정부에 우선 공급을 요청하는 방안도 검토 중이다.
27일 업계에 따르면 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 자동차 및 부품사 공급망 현황 파악에 나섰다. 자동차 부품사로부터 부품 생산에 사용되는 소재인 ABS, PP, PC 공급사를 파악할 예정이다.
해당 소재는 내열성, 내후성 등이 우수해 전후면 범퍼, 창틀 등 자동차 내외장재로 쓰인다. 협회는 평시와 비교해 현재 재고량이 얼마나 적은지도 중점적으로 확인할 계획이다.
협회는 공급사로부터 불가항력을 통보 받았는지, 공급 차질 가능성을 접한 적이 있는지, 단가 인상이 있었는지 등도 취합할 계획이다. 또 대체할 만한 해외 수입처나 국내 다른 공급처를 확보할 수 있는지도 점검한다.
최근 국내 화학사들은 공급 차질 가능성을 잇달아 예고한 바 있다. 여천NCC가 불가항력을 선언했고, LG화학과 롯데케미칼도 공급 차질 가능성을 언급했다. 다른 기업도 단가 인상을 통보하거나 가동률을 조정해 생산량을 감축하는 것으로 전해졌다.
자동차 업계가 현황 파악에 나선 건 이같은 화학사들의 조치가 필수 원자재 수급에 영향을 줄 경우를 대비해서다. 중동 전쟁 장기화로 원재료 공급이 제한될 경우 협회는 조사 결과를 기반으로 정부에 우선 공급을 요청할 계획이다.
중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협은 전 세계 원유 30%가 통과하는 핵심 길목이다. 이곳이 막히면서 원유에서 뽑아내는 석유제품인 나프타 수급이 불안정한 상태다.

조효석 기자 promene@kmib.co.kr

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