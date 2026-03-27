중동전쟁에 자동차업계도 ‘원자재 불안’ 파악 나서
중동 전쟁이 한달째 이어지면서 자동차 업계도 원자재 공급이 제한될 경우를 대비해 현황 파악에 나섰다. 유사시 정부에 우선 공급을 요청하는 방안도 검토 중이다.
27일 업계에 따르면 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 자동차 및 부품사 공급망 현황 파악에 나섰다. 자동차 부품사로부터 부품 생산에 사용되는 소재인 ABS, PP, PC 공급사를 파악할 예정이다.
해당 소재는 내열성, 내후성 등이 우수해 전후면 범퍼, 창틀 등 자동차 내외장재로 쓰인다. 협회는 평시와 비교해 현재 재고량이 얼마나 적은지도 중점적으로 확인할 계획이다.
협회는 공급사로부터 불가항력을 통보 받았는지, 공급 차질 가능성을 접한 적이 있는지, 단가 인상이 있었는지 등도 취합할 계획이다. 또 대체할 만한 해외 수입처나 국내 다른 공급처를 확보할 수 있는지도 점검한다.
최근 국내 화학사들은 공급 차질 가능성을 잇달아 예고한 바 있다. 여천NCC가 불가항력을 선언했고, LG화학과 롯데케미칼도 공급 차질 가능성을 언급했다. 다른 기업도 단가 인상을 통보하거나 가동률을 조정해 생산량을 감축하는 것으로 전해졌다.
자동차 업계가 현황 파악에 나선 건 이같은 화학사들의 조치가 필수 원자재 수급에 영향을 줄 경우를 대비해서다. 중동 전쟁 장기화로 원재료 공급이 제한될 경우 협회는 조사 결과를 기반으로 정부에 우선 공급을 요청할 계획이다.
중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협은 전 세계 원유 30%가 통과하는 핵심 길목이다. 이곳이 막히면서 원유에서 뽑아내는 석유제품인 나프타 수급이 불안정한 상태다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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