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[속보] 한강 ‘작별하지 않는다’ 전미도서비평가협회상 수상

입력:2026-03-27 09:15
수정:2026-03-27 09:20
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한강 작가. 연합뉴스

한강 작가의 장편소설 ‘작별하지 않는다’ 영어판(We Do Not Part)이 미국의 권위 있는 도서상인 전미도서비평가협회(NBCC)상을 받았다.

전미도서비평가협회는 26일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 2025년 출간 도서 시상식에서 이예원과 페이지 모리스가 번역한 한강의 ‘작별하지 않는다’ 영어판을 소설 부문 수상작으로 선정했다.

한국 작가의 작품이 전미도서비평가협회상을 받은 것은 최돈미 시인이 번역해 2023년 출간한 김혜순 시인의 시집 ‘날개 환상통’(Phantom Pain Wing) 이후 두 번째다.

전미도서비평가협회는 매년 영어로 출판된 최우수 도서를 선정한다. 소설, 논픽션, 전기, 자서전, 시, 비평 등 6개 부문에 걸쳐 시상한다.

미국 언론·출판계에 종사하는 도서평론가들이 엄격한 잣대로 분야별 최고 도서를 선정한다. 퓰리처상 및 전미도서상과 더불어 미국을 대표하는 가장 권위 있는 도서상 중 하나다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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