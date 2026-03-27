중환자실에 있던 딸이 사직서를? 유치원 교사 사망 감사 착수
독감 증세에도 출근을 이어가다 숨진 경기 부천의 한 유치원 20대 교사 사건과 관련해 교육 당국이 해당 유치원에 대한 감사에 착수했다.
부천교육지원청은 25일부터 이 사립유치원을 대상으로 감사에 들어갔다고 26일 밝혔다. 현재 교육 당국은 숨진 교사 A씨의 사직서 작성 과정과 진위 여부 등을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.
유족 측은 전날 교육지원청을 찾아 유치원이 제출한 사직서를 확인했다. 해당 문서는 A씨가 사망하기 나흘 전인 지난달 10일 작성된 것으로, 서명이 포함된 상태였던 것으로 전해졌다.
A씨 아버지는 “당시 딸은 중환자실에서 사경을 헤매고 있었다”며 “그런 상황에서 딸이 사직서를 제출했다는 것은 말이 안 된다”고 주장했다.
부천교육지원청 관계자는 “유족이 제기한 문제 등을 포함해 전반적인 경위를 확인하고 있다”며 “구체적인 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.
A씨는 지난 1월 27일 B형 독감 진단을 받은 뒤에도 사흘간 근무를 이어갔으며, 이후 고열과 구토 증상이 심해지자 30일 오후 조퇴했다. 당시 체온은 39.8도까지 오른 것으로 파악됐다. 지난 1월 31일부터 중환자실에서 치료를 받던 A씨는 지난달 14일 숨졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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