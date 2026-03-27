메모리사용량 6분의1…삼전닉스 충격준 ‘터보퀀트’ 뭐길래
구글이 인공지능(AI) 모델의 메모리 사용량을 줄이는 신기술을 공개하면서 글로벌 메모리 반도체 시장이 긴장하고 있다.
26일(현지시간) IT업계에 따르면 구글은 최근 ‘터보퀀트(TurboQuant)’라는 AI 압축 기술을 선보였다. 이 기술은 정확도 저하 없이 AI의 메모리 사용량을 기존 대비 약 6분의 1 수준으로 줄이는 것이 핵심이다.
AI 모델은 사용자와의 대화 기록이나 검색 결과 등 맥락 정보를 기반으로 답변을 생성한다. 대화가 길어질수록 필요한 데이터가 늘어나면서 메모리 부담도 커지는 구조다. 터보퀀트는 이러한 맥락 데이터를 효율적으로 압축해 메모리 사용량을 낮추는 데 초점을 맞췄다.
구글은 이 과정에서 ‘극좌표 양자화(폴라퀀트)’와 ‘QJL(양자화 존슨-린덴스트라우스 변환)’ 기술을 적용했다.
폴라퀀트는 AI가 다루는 데이터를 직교좌표계 대신 극좌표계 방식으로 변환해 표현하는 기법이다. ‘동쪽 3칸, 북쪽 4칸’이라는 정보를 ‘37도 방향으로 5칸’으로 바꾸는 식이다. 고차원 데이터일수록 이런 변환의 압축 효과가 커진다. 구글은 이를 통해 기존 방식에서 발생하던 메모리 낭비를 줄일 수 있었다고 설명했다.
압축 과정에서 발생할 수 있는 오차는 QJL 기술로 보완했다. 최소한의 비트만 사용해 오차를 줄이는 일종의 수학적 보정 장치로, 성능 저하 없이 효율을 높이는 데 기여한다.
터보퀀트 연구에는 한인수 한국과학기술원(KAIST) 전기·전자공학부 교수도 참여했다고 구글은 밝혔다.
터보퀀트 기술 공개로 메모리 수요 감소 가능성이 거론되면서 이날 나스닥에서 데이터센터에 메모리를 공급하는 반도체 기업 주가는 일제히 하락했다. 엔비디아가 4.16% 급락했고, 샌디스크(-11.02%), 마이크론(-6.97%), AMD(-7.49%) 등 반도체 업종 낙폭이 컸다. 전날 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4%, 6%대 하락했다.
다만 장기적으로는 긍정적 영향이 더 클 수 있다는 분석도 나온다. 메모리 사용량이 줄어들면 AI 운영 비용이 낮아지고 AI 도입 확대를 자극하면서 결국 다시 메모리 수요를 끌어올릴 수 있다는 것이다.
숀 김 모건스탠리 분석가는 “모델이 성능 저하 없이 메모리 요구량을 낮춰 실행할 수 있다면 비용이 크게 감소해 AI 도입의 수익성이 높아질 것”이라며 “비용이 낮아지면 제품 채택 수요도 증가해 장기적으로 메모리 제조사에도 이익이 될 것”이라고 말했다.
오터스 어드바이저스의 앤드루 잭슨 분석가는 “극심한 메모리 공급 제약 상황을 고려할 때 구글의 이번 기술이 수요에 미치는 영향은 미미할 것”이라고 평가했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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