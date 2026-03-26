경기신보, ‘중동위기 특별경영자금·보증’ 시행
600억 규모
경기신용보증재단은 경기도와 함께 600억원 규모의 ‘중동 위기 대응 특별경영자금’을 26일부터 시행한다고 밝혔다.
중동지역 정세 불안에 따른 수출입 차질과 유가 상승 등으로 경영 애로를 겪는 도내 중소기업을 지원하기 위해서다.
대상은 중동 정세 영향으로 경영 애로를 겪는 도내 중소기업이다. 현지법인(지점) 또는 공장 설립 등 중동 지역에 진출한 기업, 지난해 이후 중동 지역으로 수출·납품한 실적이 있거나 예정된 기업, 지난해 이후 중동 지역에서 원자재 등을 수입·구매한 실적이 있거나 예정된 기업 등이다.
해당하는 중동지역 국가는 총 14개국으로, 호르무즈 해협 인접 8개국과 기타 중동 지역 6개국으로 구분된다. 아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 이라크, 이란, 바레인, 오만, 이스라엘, 팔레스타인, 요르단, 레바논, 시리아, 예멘이다.
한도는 업체당 최대 5억원이며, 융자 기간은 5년으로 1년 거치 후 4년간 원금균등분할로 상환하는 방식이다. 또한 경기도의 이차보전 지원을 통해 은행 대출 금리 대비 2.0%p의 금리 할인을 적용받을 수 있다.
이번 특별경영자금은 지난 9일 열린 ‘중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책회의’의 후속 조치로 마련됐다.
이와 함께 경기신보는 담보력이 부족한 기업도 이번 특별경영자금을 원활히 활용할 수 있도록 보증 지원도 병행한다. 기업에 대한 보증심사를 바탕으로 보증을 지원하고, 이를 통해 금융기관 대출이 실행될 수 있도록 연계할 계획이다.
시석중 경기신보 이사장은 “이번 특별경영자금은 중동 정세 악화로 어려움을 겪는 도내 기업들의 자금 애로 해소에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “경기신보는 앞으로도 경기도와 긴밀히 협력해 위기 상황에 놓인 중소기업이 필요한 시기에 실질적인 금융지원을 받을 수 있도록 적극 대응하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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