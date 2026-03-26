제주 경찰 “초등생 유괴 의심, 실제 시도 아니”
제주경찰청은 지난 22일 제주시 노형동의 한 초등학교 인근에서 발생한 유괴 미수 의심 신고가 실제 유괴 시도와 무관한 것으로 확인됐다고 26일 밝혔다.
해당 학교와 경찰 등에 따르면 당시 오후 8시쯤 학교 인근 아파트 놀이터 부근에서 한 할머니가 학생에게 “머리가 아파 잘 걷지 못하니 집까지 데려다 달라”고 요청했다.
학생이 이를 거절하자 할머니는 욕설을 했고, 학생은 관리사무소로 가 상황을 알렸다. 현장에 함께 있던 학생들은 이후 할머니가 “하얀색 차량을 타고 떠났다”고 말했다.
학교로부터 관련 사안을 통보받은 경찰은 26일 피해 학생들과 면담을 진행해 당시 상황을 확인한 뒤 해당 인물을 특정해 대면 조사했다.
그 결과 대상은 해당 아파트에 거주하는 70대 여성으로, 저녁 식사를 마치고 귀가하던 중 배탈 증세로 쓰러져 주변 학생들에게 도움을 요청했던 것이라고 진술했다.
앞서 지난 19일에도 제주시의 다른 초등학교 인근에서 유사한 신고가 있었으나 경찰은 현재까지 범죄 혐의점은 발견되지 않았다고 설명했다.
한편 제주도교육청은 유괴 시도 의심 신고가 접수되자 학부모들에게 자녀 안전에 각별히 유의해 달라는 내용의 가정통신문을 발송했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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