유은혜 “상시·정례 소통 채널 운영해 정책 반영”

앞서 유 예비후보는 아이의 하루를 지키는 ‘경기형 기본 교육’의 청사진을 밝힌 바 있다.

역대 최장수 교육부장관을 역임한 유은혜 경기도교육감 예비후보가 “개인의 의지에 의존하지 않는 상시·정례 소통 채널을 운영해 현장의 목소리를 지속적으로 정책에 반영하겠다”고 말했다.유 예비후보는 26일 수원 권선지역 학부모들과 정책 제안 간담회를 열어 “교육은 교육청이나 학교만의 역할로 모든 걸 감당할 수 없고 학생과 교사, 학부모, 지역사회, 지자체, 민간이 함께 협력하는 교육 생태계 구축이 중요하다”며 이같이 밝혔다.간담회에 참석한 학부모들은 학교 환경 개선 예산 투명성 강화, 학교폭력 2차 피해 방지 및 학부모 임원 자격 기준 마련, 경기도 학부모 센터 구축 및 정보격차 해소 등 다양한 교육 현안 중심으로 정책을 제안했다.이들은 특히 31개 시·군에 분산된 학부모 정보를 통합해 온라인으로 격차 없이 정보를 제공하고 오프라인 센터를 단계적으로 설치하는 ‘경기도 학부모 센터(가칭)’ 설치를 요청했다.이에 유 예비후보는 “31개 시·군에 분산된 보호자 정보를 경기도 차원에서 통합해 온라인으로 정보 격차 없이 제공하겠다”며 “센터 설치의 경우 단계적으로 설치하고 센터 역할에 ‘보호자 참여 예산’을 포함해 제안 내용을 예산에 반영할 것”이라고 화답했다.그는 “실행 엔진인 ‘경기학부모원’ 설립과 ‘학부모 참여예산제’로 학부모 지원의 패러다임을 전환하겠다”며 부모를 생애 주기별로 지원하는 ‘경기학부모원’ 설립을 약속했다.경기학부모원은 온·오프라인이 동시에 작동하는 시스템으로 온라인 행정으로 부모의 시간과 거리 장벽은 줄이고 온라인에서 해결할 수 없는 깊은 상담, 관계 회복, 지역 네트워크 등을 지원하는 기구다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지