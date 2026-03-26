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대구 공장 화재 대응1단계 발령…1시간30여분만에 초진

입력:2026-03-26 22:43
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대구 동구 한 공장에서 불이나 소방 당국이 대응 1단계를 발령했고 1시간30여분만에 큰불을 잡았다.

26일 대구소방안전본부에 따르면 이날 오후 8시43분쯤 대구 동구 방촌동 한 공장에서 불이 났다.

소방 당국은 인접 건물로 불이 옮겨 붙자 오후 9시6분쯤 대응 1단계를 발령했다. 차량 40여대, 인력 130여명을 투입해 진화 작업을 벌여 오후 20시26분쯤 초진에 성공했다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

공장이 문을 닫은 시간에 불이 나 내부에는 사람이 없었던 것으로 소방 당국은 보고 있다.

대구 동구는 화재 때문에 인근에 연기가 다량 발생하자 주민 들에게 대피 문자를 발송하기도 했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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