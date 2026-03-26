KPGA, 회원 전문성 강화 위한 ‘2026 KPGA 인사이트 포럼’ 개최

오는 4월1일 KPGA빌딩 10층 대강의실서 개최

교습가 겸 SBS골프채널 해설위원 이시우 강의

오는 4월1일 KPGA 빌딩에서 열리는 2026 KPGA 인사이트 포럼 포스터. KPGA

한국프로골프협회(회장 김원섭·이하 KPGA)는 오는 4월 1일 오후 6시부터 경기도 성남시에 있는 KPGA 빌딩 10층 대강의실에서 ‘2026 KPGA 인사이트 포럼’을 개최한다.



이 포럼은 회원들의 전문성 강화와 실질적인 소통을 위한 새롭게 마련된 플랫폼이다.



KPGA 기술교육위원회가 설계한 이번 포럼은 회원들의 전문성 강화와 소통 플랫폼 부재 문제를 해결하고 급변하는 골프 산업 트렌드와 최신 기술 정보를 현업에 신속히 공유할 수 있는 체계적 교육 시스템을 구축하기 위해 기획됐다.



현업 경험과 레슨 노하우, 최신 기술 등 실무 중심 지식의 자발적 교류를 활성화하고 이를 통해 프로 골프 산업의 경쟁력을 제고하며 지속 가능한 발전 생태계를 구축한다는 목적이다.



이번 포럼의 연사로는 교습가이자 SBS골프 채널에서 해설위원으로 활동 중인 이시우(빅피쉬 골프아카데미원장)가 나선다. KPGA 기술교육위원이기도 한 이시우는 대한민국 베스트 교습가에 수 차례 선정된 바 있다.



이시우는 2개 세션에 걸쳐 각각 70분간 강연을 진행한다. 1부에서는 'KPGA와 미국PGA, 서로 다른 환경 속 각 투어의 특징'을 주제로 국내외 투어의 코스 세팅, 투어 운영 방식, 선수 준비 과정의 차이점을 소개한다.



2부에서는 '투어 선수들의 필수요소: 컨디션과 경기력, 실전균형'을 주제로 실제 투어에서 요구되는 체력·멘탈·기술의 균형과 컨디션 관리, 실전 감각 유지 전략 등 현장에서 바로 적용 가능한 내용을 공유할 예정이다.



이시우는 "프로라는 이름 뒤에 숨겨진 수많은 고민과 노하우가 이제는 혼자만의 자산이 아닌 우리 모두의 경쟁력이 되어야 한다고 생각한다”면서 “그동안 개인의 경험으로만 쌓여 있던 현장의 생생한 정보들을 KPGA 회원들과 체계적으로 나누는 장이 마련돼 정말 의미 있게 생각한다. 국내 투어와 미국 투어 현장에서 직접 체득한 '격이 다른' 정보들을 구체적으로 전달하고 투어를 준비하는 선수와 지도자들이 실전에서 바로 활용할 수 있는 현실적인 솔루션을 아낌없이 제시하겠다”고 말했다.



이어 그는 “이번 포럼을 통해 함께 골프의 새로운 표준을 세워가는 특별한 시간이 되기를 기대하며 한국 남자 골프는 물론 우리나라 골프 전체의 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 되길 바란다”고 기대감을 한껏 드러냈다.



한편 김원섭 KPGA 회장은 “이번 포럼은 단순한 정보 공유를 넘어 KPGA 회원의 가치를 새롭게 정의하는 품격 있는 교류의 장”이라면서 “'경(競)'을 넘어 '결(結)'을 맺는 진정한 소통의 장으로, 회원 상호간 지혜를 나누고 골프의 새로운 표준을 함께 세우는 공론의 장이 되었으면 한다”고 했다.



이어 “이 토론의 장을 통해 남자 골프 나아가 우리나라 골프 발전을 위한 건전한 공론의 장이 되길 바란다”면서 “회원 개개인의 역량 강화는 곧 KPGA 투어의 경쟁력 제고로 이어지고 더 나아가 한국 골프 산업 전체의 지속 가능한 발전을 이끄는 기반이 될 것이다”고 포럼의 의미를 설명했다.



이번 포럼은 KPGA 회원 선착순 100명을 대상으로 무료로 진행되며 KPGA 공식 홈페이지나 애플리케이션을 통해 신청하면 된다.



KPGA는 이번 1차 인사이트 포럼을 시작으로 현업 경험과 레슨 노하우, 최신 트렌드와 기술 정보를 회원 간에 자발적으로 공유하는 지속적인 플랫폼을 구축할 계획이다.



협회는 이를 통해 투어 선수 뿐 아니라 티칭 프로, 지도자, 업계 종사자 등 다양한 회원들의 실질적 경쟁력을 높이고 선수·지도자·전문가 간 네트워크와 협업 구조를 강화해 남자 골프를 중심으로 우리나라 골프 전반의 수준을 끌어 올리는 데 기여하겠다는 방침이다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국프로골프협회(회장 김원섭·이하 KPGA)는 오는 4월 1일 오후 6시부터 경기도 성남시에 있는 KPGA 빌딩 10층 대강의실에서 ‘2026 KPGA 인사이트 포럼’을 개최한다.이 포럼은 회원들의 전문성 강화와 실질적인 소통을 위한 새롭게 마련된 플랫폼이다.KPGA 기술교육위원회가 설계한 이번 포럼은 회원들의 전문성 강화와 소통 플랫폼 부재 문제를 해결하고 급변하는 골프 산업 트렌드와 최신 기술 정보를 현업에 신속히 공유할 수 있는 체계적 교육 시스템을 구축하기 위해 기획됐다.현업 경험과 레슨 노하우, 최신 기술 등 실무 중심 지식의 자발적 교류를 활성화하고 이를 통해 프로 골프 산업의 경쟁력을 제고하며 지속 가능한 발전 생태계를 구축한다는 목적이다.이번 포럼의 연사로는 교습가이자 SBS골프 채널에서 해설위원으로 활동 중인 이시우(빅피쉬 골프아카데미원장)가 나선다. KPGA 기술교육위원이기도 한 이시우는 대한민국 베스트 교습가에 수 차례 선정된 바 있다.이시우는 2개 세션에 걸쳐 각각 70분간 강연을 진행한다. 1부에서는 'KPGA와 미국PGA, 서로 다른 환경 속 각 투어의 특징'을 주제로 국내외 투어의 코스 세팅, 투어 운영 방식, 선수 준비 과정의 차이점을 소개한다.2부에서는 '투어 선수들의 필수요소: 컨디션과 경기력, 실전균형'을 주제로 실제 투어에서 요구되는 체력·멘탈·기술의 균형과 컨디션 관리, 실전 감각 유지 전략 등 현장에서 바로 적용 가능한 내용을 공유할 예정이다.이시우는 "프로라는 이름 뒤에 숨겨진 수많은 고민과 노하우가 이제는 혼자만의 자산이 아닌 우리 모두의 경쟁력이 되어야 한다고 생각한다”면서 “그동안 개인의 경험으로만 쌓여 있던 현장의 생생한 정보들을 KPGA 회원들과 체계적으로 나누는 장이 마련돼 정말 의미 있게 생각한다. 국내 투어와 미국 투어 현장에서 직접 체득한 '격이 다른' 정보들을 구체적으로 전달하고 투어를 준비하는 선수와 지도자들이 실전에서 바로 활용할 수 있는 현실적인 솔루션을 아낌없이 제시하겠다”고 말했다.이어 그는 “이번 포럼을 통해 함께 골프의 새로운 표준을 세워가는 특별한 시간이 되기를 기대하며 한국 남자 골프는 물론 우리나라 골프 전체의 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 되길 바란다”고 기대감을 한껏 드러냈다.한편 김원섭 KPGA 회장은 “이번 포럼은 단순한 정보 공유를 넘어 KPGA 회원의 가치를 새롭게 정의하는 품격 있는 교류의 장”이라면서 “'경(競)'을 넘어 '결(結)'을 맺는 진정한 소통의 장으로, 회원 상호간 지혜를 나누고 골프의 새로운 표준을 함께 세우는 공론의 장이 되었으면 한다”고 했다.이어 “이 토론의 장을 통해 남자 골프 나아가 우리나라 골프 발전을 위한 건전한 공론의 장이 되길 바란다”면서 “회원 개개인의 역량 강화는 곧 KPGA 투어의 경쟁력 제고로 이어지고 더 나아가 한국 골프 산업 전체의 지속 가능한 발전을 이끄는 기반이 될 것이다”고 포럼의 의미를 설명했다.이번 포럼은 KPGA 회원 선착순 100명을 대상으로 무료로 진행되며 KPGA 공식 홈페이지나 애플리케이션을 통해 신청하면 된다.KPGA는 이번 1차 인사이트 포럼을 시작으로 현업 경험과 레슨 노하우, 최신 트렌드와 기술 정보를 회원 간에 자발적으로 공유하는 지속적인 플랫폼을 구축할 계획이다.협회는 이를 통해 투어 선수 뿐 아니라 티칭 프로, 지도자, 업계 종사자 등 다양한 회원들의 실질적 경쟁력을 높이고 선수·지도자·전문가 간 네트워크와 협업 구조를 강화해 남자 골프를 중심으로 우리나라 골프 전반의 수준을 끌어 올리는 데 기여하겠다는 방침이다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지