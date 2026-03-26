‘도깨비’ 공유·김고은 재회한다… 10주년 기념 여행 예능
tvN 인기 드라마 ‘쓸쓸하고 찬란하神-도깨비’의 주역인 배우 공유, 이동욱, 김고은, 유인나가 방영 10주년을 맞아 여행 예능으로 뭉친다.
tvN은 ‘도깨비’ 10주년과 tvN 20주년을 기념하는 여행 예능 ‘도깨비 10주년’(가제)을 올 상반기 방송한다고 26일 밝혔다. 공유, 이동욱, 김고은, 유인나가 짧은 여행을 떠나 드라마의 명장면과 명대사, 작품이 남긴 의미를 돌아보는 시간을 가진다.
tvN 측은 “‘도깨비’는 지금까지도 꾸준히 사랑받는 상징적 작품”이라며 “10주년 특집을 통해 시청자들의 추억을 소환하고 다시 만난 인생작에 대한 향수를 불러일으킬 것”이라고 기대를 당부했다.
2016년 방송된 ‘도깨비’는 배우들의 섬세한 연기와 김은숙 작가 특유의 감각적인 대사, 이응복 감독의 영상미, 작품의 정서를 완성한 OST가 어우러지며 신드롬을 일으켰다. 케이블 드라마 사상 최초로 시청률 20%를 돌파하는 기록을 세웠다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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