서울시 “지자체도 국유재산 무상 이용할 수 있어야”
서울시가 지방자치단체의 국유재산 무상사용 근거 마련 등 제도 개선안 4건을 정부에 건의했다. 지자체의 자율성과 유연성을 높이기 위한 것이다.
우선 시는 중앙정부와 지자체의 국공유재산 활용 협력 강화를 위한 방안을 제시했다. 현재 공유재산법은 공익 목적이라면 국가가 지자체 소유 공유재산을 무상으로 사용할 수 있게 규정한다. 하지만 국유재산법은 지자체가 국유재산을 사용할 땐 사용료를 지급하도록 하고 있다.
시는 이 같은 불균형이 지자체 재정에 부담을 준다고 설명했다. 또 공익사업 추진에 걸림돌이 되고 있다고 강조했다. 이 때문에 공익이 목적이면 요금을 면제할 수 있도록 시행령을 개정해 달라고 건의한 것이다.
시는 공공주택특별법 시행령의 ‘임대주택 입주 자격 세부기준’에서 정한 우선 공급 대상자 비율을 현행 50%에서 상향할 필요가 있다는 의견도 전달했다. 지금 기준으로는 장기전세주택 ‘미리내집’ 공급 확대가 어렵다는 것이다. 신혼부부를 위한 미리내집은 입주 후 출산하면 최장 20년 거주할 수 있어 최고 경쟁률이 759대 1에 달한다.
정부의 공공임대주택 국고보조금 지원 단가가 전국 지자체에 일률적으로 적용되는 점도 시가 꼽은 개선 대상이다. 지난해 기준 서울 평균 택지 가격은 1㎡당 약 700만원이다. 전국 평균(약 25만원)의 28배에 달한다. 하지만 지원 단가가 평당 1043만원으로 동일해 재정 부담이 무겁다는 것이다. 이에 시는 국고보조금 지원을 평당 1400만원으로 상향해 줄 것을 건의했다.
시는 하천구역에 콘크리트 등 재료를 사용한 고정 구조물을 설치할 수 없도록 한 현행 하천법도 개선해 달라고 요청했다. 하천관리에 지장이 없고 치수 안전성을 확보하면 구조물을 설치할 수 있도록 규제를 완화해 달라는 것이다. 2023년 4월 문을 열어 개장 3년 만에 누적 방문객 375만명, 누적 매출 47억원을 기록한 서대문구 ‘카페 폭포’ 같은 사례를 만들어 가려면 규제 개선이 필요하다는 취지다.
이준형 서울시 규제혁신기획관은 26일 “기존 제도의 취지를 존중하면서도 지자체의 현실과 지역 여건을 반영해 일률적으로 적용되는 규제를 유연하게 개선할 필요가 있다”고 말했다. 그러면서 “앞으로도 중앙정부와 긴밀히 협력해 합리적인 대안을 찾아가겠다”고 덧붙였다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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