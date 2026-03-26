‘李 대통령 지시’ 하천·계곡 불법 점용 재조사했더니… 9배↑
정부가 이재명 대통령 지시에 따라 전국 하천과 계곡 내 불법 점용 현황을 재조사한 결과, 기존 점검보다 9배에 가까운 위반 사례가 적발됐다.
행정안전부는 26일 김광용 재난안전관리본부장 주재로 ‘하천·계곡 및 주변 지역 불법시설 정비 범정부 협의체(TF) 2차 회의’를 개최해 이 같은 내용의 중간 점검 결과를 공개했다. 이에 따르면 지난 24일 기준 불법 점용 행위는 7168건이었다. 윤호중 행안부 장관이 지난달 24일 이재명 대통령에게 보고했던 835건보다 약 8.6배 많다. 해당 보고는 지난해 하반기 이뤄진 실태조사 결과를 바탕으로 이뤄졌다.
당시 이 대통령은 “전국 835건이 믿어지느냐. 제가 경기도지사 시절 조사했을 때가 훨씬 더 많았던 것 같다”고 지적했다. 그러면서 “지방자치단체들에 한 번 더 기회를 줘서 추가 조사하라”고 지시했다.
불법시설은 이번에 1만5704곳 적발됐다. 유형 별로 보면 건축물 3105곳(19.8%), 경작 2899곳(18.5%), 평상 2660곳(16.9%), 그늘막·데크 1515곳(9.6%) 등이었다.
행안부는 지난 1일 재조사에 착수했다. 하천·계곡 내 불법 의심 시설 자료를 지방자치단체, 지방환경청, 한국농어촌공사 등에 제공하고 있다. 자료는 위성·항공사진 등을 활용한 것이다. 현장 공무원이 제공받은 자료를 인허가 대장과 비교하며 누락 여부를 확인하고 있다.
재조사는 오는 31일까지 이어진다. 이후 행안부와 기후부, 지자체는 오는 5월 합동으로 250명 규모의 안전감찰단을 구성해 감찰에 나선다. 감찰단은 재조사 대상 하천·계곡 선정이 적합했는지 여부를 살핀다. 위반사항에 대한 행정 처분 등의 조치가 제대로 이뤄졌는지도 따져볼 예정이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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