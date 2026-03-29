같은 고2 전혀 다른 선택지… 선택과목 서울 큰학교 31개 vs 강원도 작은학교 12개

대형고교 넘치는 선택지 vs 작은학교 ‘무늬만 선택’



AI 배우는 서울 고2, 물리 하나에 멈춘 지방 고교



지역 소멸 막을 ‘학교 규모 적정화’ 불가피

고교 규모에 따른 수업 선택권 격차는 전국적 현상이다. 교육부가 지난해 9월 발표한 ‘고교학점제 운영 개선 대책’에서 고교 1100곳의 수업 편성 상황을 조사한 내용에서 드러난다. 현 고2가 12개 학급 이하 소규모 학교를 다닐 경우 고교 3년 동안 평균 84.5개 과목을 접할 수 있다. 13~24개 학급 규모의 중간 규모는 97.2개, 25학급 이상에선 99.3개다. 학교가 농산어촌(군 지역)에 있으면 85.9개, 도시(시·구 지역)에 위치하면 98.6개다.

전문가들은 온라인학교와 공동교육과정이 근본적인 해법이 될 수 없다고 말한다. 온라인학교의 경우 수강 인원이 지나치게 적어 개설하기 어려운 특수한 수업의 경우에 한정해야 한다. 교사가 진행하는 오프라인 수업과 차이가 있기 때문에 일반 과목까지 확장하기 어렵다는 것이다. 공동교육과정은 농산어촌 소규모 학교들이 물리적으로 거리가 떨어져 있어 비효율이란 비판이 많다.