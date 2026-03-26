김현지 ‘청주집’ 내놨다…靑참모들 다주택 해소 잰걸음

이재명 대통령이 26일 오전 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 김지훈 기자

세종시 아파트를 배우자와 공동 소유했고, 배우자가 서울 강남구 대치동 다가구주택 지분 일부(건물 387.62㎡ 중 96.90㎡)와 강남구 도곡동 역삼럭키아파트 지분 일부(124.66㎡ 중 12.47㎡)를 보유 중이라고 신고했다.

조성주 인사수석비서관 역시

세종시 주상복합을 처분 중이다.

매물로 내놓은 상태다.

이 대통령이 세제·금융 규제를 포함한 고강도 부동산 대책을 시사한 가운데 청와대 내부에서부터 이해충돌 논란을 최소화하고 예상되는 비판을 사전에 피하려는 것으로 보인다.