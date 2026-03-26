김현지 ‘청주집’ 내놨다…靑참모들 다주택 해소 잰걸음
이재명 대통령이 다주택자와 고가 비거주 주택 보유자 등을 소유한 공직자의 부동산 정책 관련 업무 배제를 지시한 가운데 청와대의 다주택 보유 참모들이 속속 다주택 해소에 나서고 있다.
이 대통령의 최측근 인사로 2주택을 보유 중인 김현지 제1부속실장은 최근 주택 한 채를 매물로 내놓은 것으로 26일 알려졌다.
전날 정부공직자윤리위원회가 공개한 ‘2026년 정기 공직자 재산 신고 현황’에 따르면 김 실장은 부부 공동명의로 경기도 성남시 대장동의 아파트와 배우자 소유의 청주 아파트를 신고한 바 있다. 김 실장은 이 가운데 배우자 명의 청주 아파트 처분에 나선 것으로 전해졌다.
청와대에서 부동산 정책 업무를 담당하는 이성훈 국토교통비서관도 주택 처분 절차를 밟고 있다.
이 비서관은 세종시 아파트를 배우자와 공동 소유했고, 배우자가 서울 강남구 대치동 다가구주택 지분 일부(건물 387.62㎡ 중 96.90㎡)와 강남구 도곡동 역삼럭키아파트 지분 일부(124.66㎡ 중 12.47㎡)를 보유 중이라고 신고했다.
서울 서초구 서초동 롯데캐슬리버티 아파트와 본인 명의의 세종시 주상복합건물을 보유한 조성주 인사수석비서관 역시 세종시 주상복합을 처분 중이다. 재산신고 시점과 발표 시점의 차이로 인해 다주택자로 분류됐지만 조 수석은 최근 매매 계약을 마쳤다고 한다.
앞서 배우자와 공동명의로 광진구 구의동 아파트와 강남구 대치동 빌라 6채를 신고했던 김상호 춘추관장도 현재 다주택분을 매물로 내놓은 상태다.
비서관급으로 배우자 명의의 서초구 반포동 아크로리버파크 아파트와 본인 명의로 부모가 20년간 거주해온 경기 용인 아파트 등 2채를 보유한 것으로 관보에 게재됐던 강유정 대변인도 최근 용인 아파트를 매도해 다주택 상태를 해소했다.
다주택 청와대 참모들이 서둘러 다주택 해소에 나선 것은 이 대통령이 세제·금융 규제를 포함한 고강도 부동산 대책을 시사한 가운데 청와대 내부에서부터 이해충돌 논란을 최소화하고 예상되는 비판을 사전에 피하려는 것으로 보인다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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