서울 최대 성매매 집결지 ‘미아리 텍사스’, 70년 만에 폐쇄
서울 최대 성매매 집결지였던 성북구 ‘미아리 텍사스’가 70년 만에 폐쇄됐다. 성북구는 26일 “미아리 텍사스 내 성매매 업소가 이달 초 모두 이주를 완료했다”며 “현재 철거 공정이 90% 수준”이라고 밝혔다.
미아리 텍사스는 1960년대 후반 형성된 성매매 집결지다. 신월곡1구역 도시정비형 재개발 사업지에 포함돼 정비사업이 추진되고 있다. 성북구는 법원의 명도집행을 거쳐 지난해 11월 본격적인 미아리 텍사스 철거 작업에 돌입했다.
하지만 ‘미아리 성노동자 이주대책위원회’(대책위)는 최근까지 보상 등을 요구하며 매주 정기 집회를 열었다. 업소의 철거 반대 운동도 이끌었다. 이후 재개발조합과 대책위가 보상안에 합의했다. 마지막까지 영업하며 이주를 거부하던 업소 1곳도 최근 퇴거를 마쳤다.
이에 따라 신월1구역에는 최고 46층 주상복합 아파트 2201세대가 들어선다. 주상복합에는 판매시설, 업무시설, 근린생활시설이 함께 마련된다. 길음역 10번 출구 인근에 3250㎡ 규모의 문화공원과 180면 규모의 공용주차장도 조성된다.
이승로 성북구청장은 이날 철거 현장을 방문해 미아리 텍사스 입구에 설치돼 있던 ‘미성년자 출입금지 구역’ 표기물을 제거했다. 이 구청장은 “미아리 텍사스 완전 철거 이후 올해 하반기 착공 목표로 신월곡1구역 정비사업을 추진 중”이라며 “향후 사업계획에 따른 기반 시설과 상업 인프라를 확보할 계획”이라고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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