부산 첫 중대재해법 실형… 원청 대표 법정구속
벽돌 더미 추락…20대 근로자 숨져
안전관리 소홀…행인 2명도 부상
원청 책임 인정…중대재해법 첫 실형
부산의 한 건설 현장에서 근로자 사망 사고를 낸 원청 건설사 대표에게 중대재해처벌법 위반 혐의로 징역형이 선고됐다. 부산에서 중대재해법 위반으로 실형이 선고된 것은 이번이 처음이다.
부산지법 형사10단독(재판장 허성민)는 26일 중대재해처벌법 위반(산업재해 치사) 혐의 등으로 기소된 원청업체 대표 A씨에게 징역 1년을 선고하고 법정구속했다. A씨가 운영하는 법인에는 벌금 1억2000만원이 선고됐다.
재판부는 “안전관리 체계를 종합적으로 구축·운영해야 할 의무를 소홀히 해 사망 사고를 초래했다”며 “행인에게 상해까지 발생한 점도 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.
사고는 2023년 1월 부산 중구 남포동 한 숙박시설 신축 공사장에서 발생했다. 타워 크레인으로 자재를 인양하는 과정에서 목제 받침대가 파손되며 약 1.45t의 벽돌 더미가 15층 높이에서 떨어졌다.
이 사고로 지상에서 작업하던 하청업체 소속 20대 근로자가 머리를 크게 다쳐 숨졌고, 인근을 지나던 행인 2명도 다쳤다.
당시 현장에서는 인양 상태 점검과 안전모 착용, 출입 통제 등 기본적인 안전 조치가 제대로 이뤄지지 않은 것으로 조사됐다.
검찰은 결심 공판에서 A씨에게 징역 2년, 법인에 벌금 2억원을 구형한 바 있다.
A씨는 선고 직후 법정 구속됐으며, 별다른 입장을 밝히지 않았다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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