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전남광주특별시장 민주당 경선…민형배 VS 김영록 ‘초박빙’

입력:2026-03-26 17:53
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코리아정보리서치 여론조사 결과
민 25.9%·김 25.1%…오차범위
강 14.7%·신 12.6%·주 6.8% 순

지난 25일 광주 서구 KBC광주방송에서 열린 전남광주특별시장 민주당 경선 방송토론회 시작에 앞서 후보들이 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 신정훈, 주철현, 강기정, 민형배, 김영록 경선 후보. 연합뉴스

초대 전남광주특별시장 선거 민주당 후보 적합도 여론조사에서 민형배·김영록 예비후보가 오차범위 내 초접전을 벌이는 것으로 나타났다.

26일 코리아정보리서치가 서울경제TV 의뢰로 지난 23일과 24일 이틀간 광주·전남 거주 만 18세 이상 남녀 1808명(광주 804명·전남 1004명)을 대상으로 조사한 결과, 민주당 후보 적합도는 민형배 25.9%, 김영록 25.1%로 집계됐다. 두 후보 간 격차는 오차범위 내에 머물렀다. 이어 강기정 14.7%, 신정훈 12.6%, 주철현 6.8% 순이었다.

‘적합 후보 없음’은 6.3%, ‘모름’은 5.0%로 나타나 여전히 부동층이 적지 않은 것으로 분석된다.

지역별로는 뚜렷한 차이를 보였다. 광주에서는 민형배 후보가 30.9%로 선두를 기록했고, 강기정 20.0%, 김영록 19.8%, 신정훈 9.7%, 주철현 2.5% 순이었다. 반면 전남에서는 김영록 후보가 29.1%로 앞섰고, 민형배 22.1%, 신정훈 14.8%, 강기정 10.6%, 주철현 10.0%로 조사됐다.

통합 특별시장을 선출하는 이번 선거에서 ‘광주 대 전남’의 지역 기반 경쟁 구도가 뚜렷하게 형성되고 있음을 보여준다.

양자 가상대결에서도 접전 양상은 그대로 이어졌다. 민형배 33.6%, 김영록 33.0%로 사실상 동률 수준이었다.

세부적으로 광주에서는 민형배 후보가 40.2%로 김영록 후보(27.5%)를 앞섰고, 전남에서는 김영록 후보가 37.2%로 민형배 후보(28.6%)를 앞서는 상반된 흐름을 보였다.

연령별로는 40~60대에서 민형배 후보가, 70대 이상에서는 김영록 후보가 상대적으로 강세를 보이는 등 세대별 분화도 확인됐다.

현직 단체장에 대한 평가에서는 엇갈린 흐름이 나타났다. 강기정 광주시장은 긍정 37.8%, 부정 44.8%로 부정 평가가 더 높았던 반면, 김영록 전남도지사는 긍정 55.7%, 부정 26.3%로 긍정 평가가 부정 평가보다 두 배 이상 높았다.

이번 조사는 무선전화 가상번호(100%) 자동응답 방식으로 진행됐으며, 응답률은 광주 8.7%, 전남 12.7%다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.3%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

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