전남광주특별시장 민주당 경선…민형배 VS 김영록 ‘초박빙’

코리아정보리서치 여론조사 결과

민 25.9%·김 25.1%…오차범위

강 14.7%·신 12.6%·주 6.8% 순

지난 25일 광주 서구 KBC광주방송에서 열린 전남광주특별시장 민주당 경선 방송토론회 시작에 앞서 후보들이 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 신정훈, 주철현, 강기정, 민형배, 김영록 경선 후보. 연합뉴스

민형배·김영록 예비후보가 오차범위 내 초접전을 벌이는 것으로 나타났다.