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‘공천헌금’ 강선우 구속적부심 기각…구속 유지

입력:2026-03-26 17:50
수정:2026-03-26 18:09
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강선우 무소속 의원. 연합뉴스

공천헌금 수수 혐의로 구속된 무소속 강선우 의원이 법원에 구속 적법성을 다시 판단해줄 것을 요청했지만 받아들여지지 않았다.

서울중앙지법 형사항소5-2부는 26일 강 의원이 청구한 구속적부심사 심문을 진행한 뒤 “청구 이유가 없다”며 기각했다. 이에 따라 강 의원의 구속은 유지되게 됐다.

강 의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 김경 전 서울시의원과 만나 ‘공천 대가’로 1억원이 담긴 쇼핑백을 주고받은 혐의를 받는다. 당시 강 의원은 더불어민주당 소속이었으며, 이후 김 전 시의원은 강 의원의 지역구인 서울 강서구에 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선됐다.

법원은 지난 3일 두 사람에 대한 구속영장을 발부했으며, 경찰은 11일 이들을 검찰에 송치했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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