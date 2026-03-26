‘공천헌금’ 강선우 구속적부심 기각…구속 유지

강선우 무소속 의원. 연합뉴스

서울중앙지법 형사항소5-2부는 26일 강 의원이 청구한 구속적부심사 심문을 진행한 뒤 “청구 이유가 없다”며 기각했다. 이에 따라

강 의원의 구속은 유지되게 됐다.